"Die Getriebenen": Die Politik und die "Flüchtlingskrise" 2015

Sommer 2015. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gerade ihren berühmten Satz "Wir schaffen das!" gesagt. Horst Seehofer, damals noch bayerischer Ministerpräsident, wird eine Obergrenze für Flüchtlinge fordern. Regisseur Stephan Wagner hat die sogenannte Flüchtlingskrise filmisch aufbereitet, basierend auf einem Sachbuch von Robin Alexander. Heute (15.4., 20.15 Uhr und ab sofort in der ARD Mediathek) läuft "Die Getriebenen" im Ersten. Christoph Leibold hat mit Stephan Wagner über den Polit-Thriller gesprochen.

Christoph Leibold: Das filmische Pendant zu einem Sachbuch wäre ein Dokumentarfilm gewesen. Sie haben auch mit dokumentarischem Material gearbeitet, das aber organisch hineingeschnitten in eine Spielhandlung. Und gleich am Anfang heißt es in einer Einblendung in Ihrem Film, es gehe nur um eine "Annäherung" an das politische Geschehen. Klar, denn für einen Spielfilm mussten Sie sich auch Szenen ausdenken, die zwar so ähnlich stattgefunden haben könnten, von denen aber die Öffentlichkeit nicht genau wissen kann, wie sie wirklich abgelaufen sind. Wovon haben Sie sich leiten lassen, um bei dieser Annäherung möglichst nah ans Geschehen zu kommen?

Stephan Wagner: Sie haben völlig Recht, man hätte auch einen Dokumentarfilm machen können, und es gibt auch hervorragende Dokumentarfilme zu diesem Zeitabschnitt. Aber man schaut sich Dokumentarfilme nicht so an, wie man sich Spielfilme anschaut, weil da das Gesetz der Unterhaltung deutlich populärer ist beim Zuschauer als die reine Information. Wir haben uns ganz bewusst für einen Spielfilm entschieden, um eben auch Dinge, die nicht eins zu eins verbrieft sind, aber so gewesen sein könnten, erzählen zu können, um damit die Bindeglieder zwischen den Fakten zu schaffen. Keiner hält den Zuschauer für nicht schlau genug, nicht differenzieren zu können, wann er im Film ein Vieraugengespräch sieht, dass in der Wirklichkeit niemand so eins zu eins belegen kann, außer den Personen, die dabei tatsächlich anwesend sind. Und dann kann man diesen Figuren eben auch Dialoge gegeben, die die Verbindung schaffen zwischen den bekannten Fakten. Da ist der Spielfilm das probate Mittel.

Sich auszumalen, wie es gewesen sein könnte, heißt ja auch, den handelnden Figuren, also den Politikern, mögliche Motivation für ihr Handeln zu geben. Was ich mir bei Angela Merkel gar nicht so leicht vorstelle, ihr Handeln zu verstehen und zu interpretieren, weil sie damals, 2015, ja lange Zeit erstmal – zumindest nach außen hin sichtbar – wenig getan hat, oder?

Richtig, und das ist auch etwas, was wir in unserem Film erzählen: die Frage nach den Motivationen und nach dem Verständnis, warum sich die Situation schlussendlich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Unser Anspruch war es, jede beteiligte Figur im Grundsatz ihres Handelns nachvollziehbar zu machen.

…wobei der Film den Eindruck vermittelt, dass Frau Merkel aus echter Empathie gehandelt hat, auch wenn sie es vielleicht nicht gleich gezeigt hat, während es zum Beispiel beim damaligen SPD-Vizekanzler Sigmar Gabriel fast umgekehrt ist, zumindest im Film: Der zeigt zwar Mitgefühl, aber eher aus machtpolitischem Kalkül, um gegenüber Merkel zu punkten.

Dann ist das eine Analyse, die Sie machen aufgrund der Fakten, die wir filmisch aufgearbeitet haben. Ich will dem gar nicht widersprechen, dass dieser Eindruck entstehen kann. Aber es ist kein Eindruck, der inszeniert ist um der Inszenierung willen, sondern der eben aus den Fakten und den entsprechenden Bildinformationen, die uns auch vorgelegen haben, hervorgegangen ist. Natürlich gehe ich davon aus, dass unsere Kanzlerin ein Mensch ist und dass sie als Mensch auch nach den Gesetzmäßigkeiten eines emotionalen Menschen handelt. Natürlich wissen wir alle, dass unsere Kanzlerin eine wissenschaftliche Herangehensweise bevorzugt, weil sie eben auch aus der Wissenschaft kommt und folglich das Abwägen von Situationen vor der Impulshandlung bei ihr deutlich den Vorzug hat. Das ist etwas, was man ihr lange auch angekreidet hat. Das ist aber auch etwas, was wir im Zusammenhang mit der Corona-Krise, wie wir sie jetzt erleben, doch auch als wohltuend empfinden. Im Sommer 2015 haben wir das eher nicht als wohltuend empfunden und dementsprechend auch erlebt, wie die Meinung der Öffentlichkeit über der Kanzlerin ja fast schon den Stab gebrochen hat und die Umfragewerte für sie entsprechend in den Keller gerauscht sind. Das sind alles entsprechend dynamische Prozesse, die wir versuchen, im Film nachvollziehbar zu machen.

Sie zeigen auch Machtspiele, also Gabriel versus Merkel, aber auch Markus Söder, der an Horst Seehofers Stuhl sägt. Die Politiker treiben einander vor sich her, sind aber auch Getriebene der Ereignisse. Ihr Film vermittelt das, indem er von Anfang an ein hohes Energielevel an den Tag legt: nervöse Streichertöne, schnelles Switchen zwischen Schauplätzen – Berlin, Brüssel, Budapest. Meetings, Briefings, Telefonate, SMS-Verkehr. Ständig ändert sich die Lage, ständig besteht Handlungsbedarf. Mir ging es beim Zusehen so, dass ich dachte: In der Haut dieser Politiker möchte ich nicht stecken. Darf man auch – trotz ihrer unschönen Machtspiele – Empathie für die Politiker empfinden?

Natürlich darf man das. Wenn ich eins aus dieser Auseinandersetzung mit dem Sommer 2015 gelernt habe, dann ist es das ungeheure Arbeitspensum, das Politiker tagtäglich an den Tag legen. Der Ausdruck von Macht ist eigentlich auch die Tatsache, dass man ständig unterwegs ist. Die einzige Chance, sich Informationsvorteile zu erringen – im Ringen mit anderen, die man dann für Entscheidungen trifft – ist eben, sich unterwegs beraten zu lassen. Und das ist auch ein Sinnbild für diesen Film geworden, wo ständig alle in Bewegung sind und die Entscheidungen fast auf Fluren getroffen werden, um dann eben in Sitzungen exekutiert zu werden. Das Zentrum der Macht heute ist völlig mobil.