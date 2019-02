Jia Zhang-Ke: ein Chronist seiner Heimat

„Asche ist reines Weiß“ spielt in den Hinterzimmern von Bars und Spielhöllen. In Diskotheken, in denen die Menschen auf westliche Hits wild tanzen. Wie ein großer Fluss treibt dieser Film dahin, kräftig und ruhig, dann auch mal reißend und schnell.

Der Kohlebergbau steht vor dem Ende, die Region kämpft, der Fortschritt ist nicht aufzuhalten, und die Ganoven tun so, als wären sie die Protagonisten eines amerikanischen Serie-Noir-Krimis. Jüngere Verbrecher rücken nach, kompromissloser und ohne Rücksicht auf den alten Ehrenkodex. Mehr und mehr kämpfen Qiao und Bin ums Überleben, bis schließlich sie für ihn wegen illegalen Waffenbesitzes ins Gefängnis geht. Zhao-Tao, die Ehefrau des Regisseurs, spielt diese Heldin eigensinnig grazil, mit einer wundersamen physischen Präsenz, als eine Figur, die die Überwindung der alten patriarchalen Strukturen in China zart verkörpert. Jia Zhang-ke, der große Chronist seiner Heimat, macht in „Asche ist reines Weiß“ den schmerzhaften Spagat zwischen Tradition und Modernisierung so subtil wie präzise spürbar. Großes Kino!

