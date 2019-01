Der Film "Adam und Evelyn" spürt dem Lebensgefühl der Wende nach

Wir sind im Paradies. Die Vögel zwitschern. Die Grillen zirpen. Und der Wind rauscht in den Bäumen. Dann ein ein Kratzen – und dieses hier: Eine Meldung im Radio über Leute, die das Paradies verlassen wollen. "Adam & Evelyn" erzählt von zwei jungen Menschen, die sich lieben und eher aus dem Paradies fallen als aus ihm zu flüchten. Wir befinden uns im Sommer 1989. Da ist Adam, der am Rande einer DDR-Kleinstadt in einem idyllischen Gartenhaus als Schneider arbeitet, vom Typ her eher ein Einzelgänger. In seiner Freizeit steht er gerne in der Dunkelkammer und vergrößert Schwarzweiß-Fotos. Und da ist seine Freundin Evelyn – und eine Nachbarin, für die Adam näht.

Was ist das, Heimat?

Evelyn arbeitet als Kellnerin, in einem Restaurant in der Stadt. Das Paradies für Adam ist die sich im Untergang befindende DDR. Er ist derjenige der beiden, der am liebsten alles so lassen würde, wie es ist. Zufrieden mit der Welt. Er lebt als Freigeist in seiner Nische, entwirft als selbstständiger Schneider schöne Kleider für schöne Frauen, fotografiert sie dann, manchmal auch nackt, ein Hobby, das Evelyn ihrem Freund gestattet, wenn auch bisweilen murrend, wenn sie Adam in der Dunkelkammer besucht.

Andreas Goldsteins ganz und gar unsentimental erzählter Spielfilm "Adam & Evelyn" verherrlicht die DDR nicht. Er spürt ihr nach. Er setzt sich vor allem mit dem universellen Begriff der Heimat auseinander: Was ist das – Heimat? Wie unterschiedlich wird sie empfunden? Das Land auf der Leinwand sieht dabei nicht aus wie der Arbeiter- und Bauernstaat. Nein, Goldstein zeigt eben ein Paradies, das die DDR auch sein konnte, landschaftlich sowieso: Lichtdurchflutete Wälder. Wilde Wiesen. Grüne Hügel. Und klar, das Paradies ist eben auch langweilig, reglementiert und in seiner Paradieshaftigkeit recht vorhersehbar. Der Aufbruch erscheint plötzlich interessanter, die Veränderung, das Ungewisse. Und so macht sich Evelyn nach einer Art Sündenfall mit ein paar Freunden auf nach Ungarn in die Ferien – und der verlassene Adam fährt ihr in seinem alten Wartburg hinterher.

Das Lebensgefühl der Wendezeit

Dem in Ost-Berlin geborenen, jungen Regisseur Andreas Goldstein ist mit "Adam & Evelyn" etwas sehr Schönes gelungen, nämlich den Wende-Sommer 1989 nicht zu dramatisieren, sondern eher beiläufig von einem Lebensgefühl zu erzählen. Mit vielen kleinen Momenten. Mit langen Einstellungen. Er öffnet einen wundersam entschleunigten, poetischen Raum, um dem Heimatempfinden einer jungen Generation nachzuspüren, um sich ein Bild davon zu machen, welche Hoffnungen mit dem Beginn einer neuen Epoche und mit dem Ende einer alten verbunden sein können. "Das war ein wichtiger Punkt, zu verstehen, dass 1989 nicht nur das Ende der DDR war, sondern auch eine Zeitenwende, im Grunde auch das Ende der alten Bundesrepublik. Das war in dem Augenblick aber nicht zu wissen. Und das hat mich sehr interessiert an der Geschichte, nämlich etwas zu erzählen, was wir von heute aus erst verstehen können und was man auch vor 30 Jahren so nicht hätte erzählen können, weil man das Wissen nicht hat, wie die Geschichte weiter geht."

Das wissen wir inzwischen – und Andreas Goldstein lässt den Zuschauern in "Adam & Evelyn" alle Freiheit, den filmischen Raum auch mit eigenen Erinnerungen zu füllen. Zart und leicht und bisweilen angenehm spröde hat er dieses poetische Roadmovie inszeniert, parabelhaft und tastend, ein deutsches Märchen über das Jahr des großen Umbruchs. Über das Ende der DDR und alle Hoffnungen, die einmal damit verbunden waren. "Glaubst Du wirklich, dass alles so weitergeht, wie bisher", fragt Evelyn am Ende den aus dem Paradies gefallenen Adam, und fügt hinzu, "das wäre doch absurd."