Der Film "100 Dinge" stellt die Frage ob wir zu unerwachsen sind

Da haben Sie mich jetzt natürlich erwischt, das stimmt. Dennoch müssen wir noch über die vielen Witze um nackte Männer reden, die rennen, beraubt ihrer teuren Klamotten, an denen vorbei, die wirklich nichts haben: Die Obdachlosen auf der Brücke. Oder Sie stehen nackt im Hausflur und eine Mutter erklärt dann dem kleinen Sohn: "Schau mal ein Penis – eine Python mit Rollkragenpullover!" Für welche Zielgruppe soll das funktionieren?

Das ist natürlich ein bisschen unfair, wenn Sie das aus der Situation rausnehmen, weil es dann das Gefühl erzeugt, als mache der Film diese Witze die ganze Zeit. Ich glaube, du musst Witze machen für jeden. Es sind auch genügend Wortwitze drinnen, die man vielleicht sogar zweimal hören muss, um sie zu verstehen. Und trotzdem brauchst du auch den physischen oder situativen Humor, um da wirklich Spaß zu haben. Ich finde das vollkommen okay, wenn es nicht das Einzige ist, was in diesem Film stattfindet.

Nichtsdestotrotz sind Ihre männlichen Charaktere, die so Mitte dreißig sind, nicht gerade die Reifsten. Die Mutter, Hannelore Elsner, hat mir schon aus dem Herzen gesprochen, als sie gesagt hat: "Wollt ihr nicht mal erwachsen werden?" Halten Sie da einer Gesellschaft den Spiegel vor? Ist es so, dass Mittdreißiger noch nicht so ganz erwachsen sind?

Absolut. Ich meine, wenn ich einen Film über ein wirkliches Luxusproblem mache – denn wir haben eigentlich alles, wir haben überhaupt keinen Grund unglücklich zu sein, und doch sind wir es, dann müssen wir uns alle vielleicht ein bisschen am Riemen reißen. Das ist nämlich die Kehrseite der Freiheit: Sie verpflichtet uns dazu, erwachsen zu sein und erwachsen mit unserem Impulsen umzugehen. Das hat auch mit dem Glück zu tun: Wenn ich wie ein Kind bin, das an Weihnachten jedes Geschenk aufreißt und mich nur solange freue wie ich dieses Geschenk aufreiße und sofort das nächste aufreißen will – dann werde ich ein sehr gehetztes Leben führen. Das meine ich mit Erwachsenwerden: Nicht sofort jedem Begehren nachgehen, sondern noch einmal darüber nachdenken und sich fragen: Was brauche ich denn wirklich? Das bezieht sich auch auf die Politik, das ist die gleiche Haltung: Dass wir einfach bestellen bei den Politikern. Dies und das habe zu geschehen, und wenn das nicht geschieht, dann sind die alle doof oder korrupt. Das ist eine sehr unerwachsene Art mit Demokratie umzugehen, und wir sind natürlich alle sehr beeinflussbar dadurch – und das ist das, was mich eher beunruhigt. Ich stelle einfach in Form einer Komödie die Frage: Leute, sind wir nicht alle ein bisschen unerwachsen gerade?

Der neue Film "100 Dinge" von Florian David Fitz als Autor, Regisseur und Hauptdarsteller startet am 06.12.2018 im Kino.

