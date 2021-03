Der Eventroller: Wie Stefan Rimmele zum Mutmacher wurde

Wenn Stefan Rimmele mit seinem Rollstuhl unterwegs ist, wirkt er immer schwungvoll. Wie jemand, der sich durch nichts und niemanden aufhalten lässt. Von Beruf ist der 39-Jährige Event-Manager. Er organisiert Messen, ist ständig im Gespräch mit anderen, immer in Action. Nicht umsonst nennt er sich "Eventroller".

"Mein Leben ist ein Teil-Lockdown"

Wie so viele andere wird auch Stefan Rimmele derzeit ausgebremst von der Pandemie, kann seinen Beruf nicht ausüben. Für jemanden wie ihn, der im Rollstuhl sitzt, muss das besonders schwer sein, könnte man meinen. Doch der Lockdown sei für ihn nichts Ungewöhnliches, sagt Stefan Rimmele: "Wenn du schon fast dein ganzes Leben im Teil-Lockdown verbracht hast, macht dir das nicht so viel aus. Ich versuche, das Beste daraus zu machen."

Der Tag, der das Leben auf den Kopf stellte

13 Jahre lang konnte Stefan Rimmele "ein Leben auf zwei Beinen führen", wie er es nennt. Geboren und aufgewachsen auf dem elterlichen Bauernhof in Isny im Allgäu verlebt er eine unbeschwerte Kindheit auf dem Land. Im Juli 1995 ändert sich alles: Die Sommerferien haben gerade begonnen. Die Buben sind mit dem Fahrrad zum Baden unterwegs, als Stefan an einer Kreuzung die Straße überqueren will. Ein 86-jähriger alkoholisierter Autofahrer rammt ihn mit 100 km/h. Stefan erleidet lebensgefährliche Gehirnverletzungen. Nach einer Notoperation liegt er zwei Monate im Koma.

Der mühsame Weg zurück ins Leben

"Meine Erinnerung hat wieder eingesetzt, als ich aus dem Koma aufgewacht bin und gemerkt hab, ich lieg nur da und bin wie gefangen im eigenen Körper. Alle sprechen über mich, aber ich kann nichts sagen, mich nicht bewegen." Stefan Rimmele

Aus dem Zustand des Locked-in-Syndroms kämpft er sich mühsam zurück ins Leben, schöpft wieder Hoffnung. Doch nach einem halben Jahr Reha lernt er allmählich zu verstehen, dass es nie mehr so sein wird wie es war. Er muss sich auf ein Leben im Rollstuhl einstellen.

"Ich war verzweifelt, wusste nicht mehr, wer ich bin, ob ich noch ein Mensch sein darf oder was jetzt meine Aufgabe sein soll", sagt Stefan Rimmele. "Aber irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen: Entweder ich gebe mich meinem Schicksal komplett hin und ende in einer Spezialeinrichtung für Behinderte, oder ich geh raus und versuche, einen Platz auf der Welt für mich zu finden."

Mutig dem eigenen Lebenstraum folgen

Stefan Rimmele entscheidet sich für Zweiteres. Er macht die Mittlere Reife und eine Ausbildung zum Bürokaufmann, dann eine Umschulung zum Veranstaltungskaufmann. Bei der Jobsuche muss er Niederlagen einstecken, kämpft sich aber schließlich dorthin vor, wo er seine Stärken voll ausleben kann: Er bekommt eine Anstellung als Vollzeit-Eventmanager und organisiert seitdem Gesundheitsmessen. Auch eine Eigentumswohnung kann er sich kaufen und führt ein komplett autarkes Leben.

Sogar seinen Traum von der Rundreise durch die USA erfüllte er sich. New York, West Virginia, der Grand Canyon, die Route 66 – alles hat er gesehen, als er alleine mit seinem Rollstuhl unterwegs war.

"Out of the dark" - Mutmachende Songtexte

Was hält ihn die ganze Zeit über aufrecht? Woraus bezieht er seine Kraft? Es sind auch verschiedene Songtexte, "die ich auf mein Leben projiziere", wie er es nennt. Für ihn enthalten sie Botschaften, die er an andere weitergeben will. Wie ein roter Faden ziehen sie sich durch seinen Alltag.

"Out of the dark- into the light" - mit dieser Textzeile aus einem Lied von Falco eröffnet Stefan Rimmele seinen Mutmacher-Vortrag. Damit auch andere Menschen ihren Weg aus der Dunkelheit ins Licht finden, genau wie er.

"Motivation mit Schwung" - der professionelle Mutmacher

Vor Corona hielt Stefan Rimmele neben seinem Beruf auch Vorträge vor Hunderten von Menschen in Kliniken, die gerade lernen müssen, mit einer körperlichen Einschränkung umzugehen. Eine Stunde lang erzählt er von sich: Vom Unfall, der sein Leben verändert hat. Davon, was ihn heute antreibt, ihm Mut gibt.

"Ich erzähle den Menschen, welche Steine einem in den Weg gelegt werden können und wie man sie nutzt, um sich aus ihnen einen eigenen Weg zu pflastern. Ich will zeigen, dass man auch als Mensch, dem kaum jemand Chancen eingeräumt hätte, viel erreichen kann, wenn man es nur will. Die Frage ist für mich nicht ob, sondern wie." Stefan Rimmele

"Geht nicht, gibt’s nicht"

Regelmäßig geht Stefan Rimmele zur Krankengymnastik. Zusammen mit seinem Physiotherapeuten arbeitet er hartnäckig an seiner Spastik und daran, dass er weiterhin beweglich genug bleibt, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Die Menschen, die ihn kennen, beschreiben ihn als einen Kämpfer, der niemals locker lässt, oder um es mit Stefan Rimmeles Lieblings-Zitat zu sagen: "Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe."