Der Erfolg der "Holocaust"-Serie war das große Entsetzen

Die Hetzfront gegen die Serie aus Amerika bröckelte rasch. Hollywood meets Auschwitz, klar, aber so wurde wenigstens das Publikum erreicht - auch in Deutschland. Viele, inzwischen auch Sabina Lietzmann und selbst Joachim Fest (FAZ) und Hein Höhne (Spiegel), sahen in der Serie jetzt die Chance, das wachzuhalten und zu bewahren, was den Historikern bislang nicht gelungen war: die nötige Erinnerung an die Shoa. Die Filmemacherin Alice Agneskirchner zeichnet in ihrer Dokumentation "Wie 'Holocaust' ins Fernsehen kam" diesen Meinungsumschwung nach und erzählt mit Hilfe von Interviews mit den Filmemachern und Schauspielern von der Entstehungsgeschichte der Serie, deren berühmte Szenen - Schmuggeln im Warschauer Getto, Eintritt in die Gaskammer Auschwitz, Massenerschießung in Babi Jar 1941 - immer wieder eingeblendet werden.

Wien statt Berlin, Mauthausen statt Auschwitz

Schon die Suche nach Drehorten war ein Hindernislauf: In Polen und der Sowjetunion bekam Produzent Robert Berger keine Dreherlaubnis, Deutschland wollte von der Geschichte auch nichts wissen. Schließlich drehte das Team um Regisseur Marvin J. Chomsky in Österreich: Die (Berliner) Stadtszenen in dem noch gut erhaltenden Wien, die KZ-Szenen in Mauthausen.