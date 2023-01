"Der Erdspiegel": neuer Kriminalroman von Andrea Maria Schenkel

Große Liebe zum Dialekt

Scheinbar mühelos und mit nur wenigen Strichen, wenigen Worten gelingt es Schenkel, ein Zeitkolorit zu erzeugen. Sie setzt zum Beispiel alte, heute nicht mehr gebräuchliche Wörter wie "Godin" für "Taufpatin" oder "Grand" für Regentonne sehr dosiert ein; sie schreibt nicht "spuken", sondern "waizen". Andrea Maria Schenkel liebt den Dialekt ihrer Heimat, sagt sie im BR-Gespräch: "Meine Großmutter hat diese alte Sprache noch verwendet."

Um zu kennzeichnen, in welcher Zeit wir uns bewegen, wird einmal kurz erwähnt, dass Napoleon gerade Soldaten rekrutiert für seinen Russland-Feldzug. Doch die eigentlichen Wasserzeichen und Marker sind für Schenkel Wörter wie "Drud" (Hexe) oder das damals grassierende sogenannte "Frieselfieber", das ja schon Mozart hingerafft haben soll. Da nimmt man "sein Sach", da ist der Schuppen noch der "Schupfen", die Schürze noch das "Fürtuch". Wenn jemand vom Hof gejagt wird, dann wird er gut bairisch "fortgestampert": "Für mich sind diese Worte auch ein Stück Heimat."

Mehr ein literarischer Thriller als ein Krimi

Bemerkenswert bleibt, dass diese doch sehr regionalen Bezüge weit über Bayern hinaus die Leserinnen und Leser in den Bann schlagen. Hinzu kommt der sehr klare, einfache Stil, in dem Andrea Maria Schenkel auch ihren jüngsten Krimi schreibt. Der verdient eher ein literarischer Thriller genannt zu werden, weil der Mörder von Anfang an feststeht - nur nicht, was die Motive für diese fürchterlichen Femizide sind, wann seine schändlichen Taten entdeckt werden, wann der Mörder verhaftet und verurteilt wird. Schenkel lässt den Bichel seine Opfer gern ansprechen auf den langen und einsamen Fußwegen, die die Menschen damals zurücklegten zwischen Stadtamhof, Nittenau, Faulwies, Zeitlarn, Regendorf und wie die kleinen Weiler alle heißen. Vielleicht liest man diese Geschichte aus deshalb mit wohligem Schauer, weil die Kommunikationsformen noch gänzlich andere waren - wir müssen heute nicht mehr stundenlang laufen, um eine Nachricht zu überbringen - und die Zeiten um ein Vielfaches härter und unbarmherziger. Das sieht man auch an der Strafe, die Andreas Bichel schlussendlich in der Realität wie im Roman zuteilwird.

Sie sei für die Recherche die alten Wege in ihrer Oberpfälzer Heimat nicht noch einmal abgegangen, gibt Schenkel dem BR gegenüber zu: "Aber ich kenne diese Gegenden alle sehr gut. Geschrieben habe ich das Buch überwiegend in den USA, aber ich bin diese Wege alle früher gegangen und ich kann mich noch sehr gut an sie erinnern."

Andrea Maria Schenkels neuer Kriminalroman "Der Erdspiegel“ (192 Seiten) erscheint bei Kampa und kostet 22 Euro.