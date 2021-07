Der echte "Woyzeck": Steve Sem-Sandbergs Roman "W."

Steve Sem-Sandberg kommt Woyzeck in seinem Dokumentarroman sehr nahe. Der schwedische Schriftsteller vermutet, dass der brutale Mörder, der Kapitalverbrecher "W.", als langjähriger Söldner unter dem gelitten hat, was heute als besonders gravierende Form einer "posttraumatischen Belastungsstörung" diagnostiziert würde. "Dieser Mann wurde durch den Krieg verroht und brutalisiert, die Erlebnisse im Krieg, die ich schildere, haben ihn mental vollkommen zerstört, so nehme ich an. Zugleich erkennen wir in den überlieferten Dokumenten, den ärztlichen Gutachten und Gerichts-Protokollen einen hochgradig sensiblen Menschen. Nur hatte er nicht die Worte, dies auszudrücken. Schon Büchner legte sie Woyzeck in den Mund. Im Gespräch mit dem Doktor, ich zitiere das in meinem Buch, redet er über Pilze im Wald. Es heißt da: >Die Schwämme, Herr Doktor, da, da steckt’s. Haben Sie schon gesehen, in was für Figuren die Schwämme auf dem Boden wachsen? Wer das lesen könnt.<"

Psychogramm eines Traumatisierten

Steve Sem-Sandberg ist auch mit seinem neuen Werk ein meisterhaftes Psychogramm gelungen. Die Lektüre von "W." ist so erhellend wie spannend – und sie hallt nach im Leser. Der Autor meint: "Ich habe ein Credo: Wenn du einen richtig guten Roman schreiben willst, sagen wir einen Roman über historische Personen und Tatsachen, dann solltest du darin nicht das vermitteln, was jedes Geschichtsbuch dem Leser vermitteln kann. Das Ziel der Literatur muss immer sein, den Menschen und seine Gedankenwelt zu durchdringen, also zu verstehen, was sich im Inneren jener Figur abspielt, die du ins Zentrum deines Romans stellst."

Aus dem Schwedischen übersetzt hat den Roman "W." Gisela Kosubek. Erschienen ist das Buch bei Klett-Cotta zum Preis von 25 Euro.