Der "dürre Hering" Marius Müller-Westernhagen wird 70

Bis ans Lebensende

Es gibt bei Marius Müller-Westernhagen immer zwei Seiten: die laute und die zarte, die derbe und die abwägende, die arrogante und die schüchterne. Fehler gibt er ungern zu, andererseits analysiert er sich in Interviews häufig selbst. In den 90ern, während seiner größten Erfolge, durchlebte er seine größte Krise. Westernhagen hatte Millionenumsätze, spielte in Fußballstadien vor 100.000 Leuten und erlebte das als Überforderung.

Vor der Jahrtausendwende machte er damit Schluss, hat sein Pensum heruntergefahren, spielt nur noch Hallenkonzerte, ist aber inzwischen offenbar so mit sich im reinen, dass er auch mit 70 noch lange nicht aufhören will: "Ich werde sicher Musik machen bis an mein Lebensende und ich wird weiter Songs schreiben – und es gibt so viele Leute, die ich verehre und verehrt habe so wie Johnny Cash, der seine beste Arbeit gemacht hat, als er in sehr hohem Alter war."