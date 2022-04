Der Druck auf das kirchliche Arbeitsrecht wächst

Dass eine Erzieherin ihren Job in einem katholischen Kindergarten verliert, weil sie zum zweiten Mal geheiratet hat oder dass einem Lehrer an einer katholischen Schule gekündigt wird, weil er seine homosexuelle Partnerschaft öffentlich gemacht hat - das ist in Deutschland nach wie vor möglich. Doch das kirchliche Arbeitsrecht, genauer gesagt die Grundordnung des kirchlichen Dienstes, ist nicht nur immer wieder in der Kritik, sondern auch auf dem Prüfstand.

Das derzeit noch gültige kirchliche Arbeitsrecht beinhalte sogenannte Loyalitätsobliegenheiten, sagt der Würzburger Studentenseelsorger Burkhard Hose, der sich bei der Initiative "Outinchurch" engagiert. "Das setzt voraus, dass Menschen, die in der Kirche arbeiten, in ihrer Lebensführung, mit den Moralvorstellungen der Kirche übereinstimmen. Und das ist natürlich ein Fallstrick für all jene, die zum Beispiel in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben."

Und nicht nur das: Auch wer beispielsweise als Pastoralreferentin ein zweites Mal heiraten will, steht in der katholischen Kirche vor großen Problemen. Denn nach der geltenden Grundordnung ist das ein Kündigungsgrund - nach wie vor.

Reform noch in diesem Jahr geplant

Erst vor ein paar Jahren haben die deutschen Bischöfe die Grundordnung überarbeitet und dabei die Anforderungen an die persönliche Lebensführung der kirchlichen Mitarbeiter deutlich gesenkt. 2015 war das. Eine Reform ist nach den Worten des Bischofskonferenzvorsitzenden Georg Bätzing geplant - womöglich noch in diesem Jahr.

Derzeit aber gilt auf dem Papier meist noch: Wenn katholische Mitarbeiter als Geschiedene wieder heiraten oder in einer homosexuellen Lebenspartnerschaft leben, ist das ein Kündigungsgrund. Der Professor für Arbeitsrecht, Hermann Reichold von der Universität in Tübingen spricht hier von einer Drohkulisse, die kontraproduktiv sei für das Ansehen der Kirche. Denn wer etwa bei der Caritas arbeiten will, habe das "Damoklesschwert einer möglichen Kündigung immer im Auge, die sich natürlich, das brauche ich nicht zu betonen, sehr selten realisiert hat".

Arbeitsrecht kommt selten zur Anwendung, gilt aber weiter

Lehrerinnen, Erzieher, Theologen - ihnen allen droht demnach im worst case die Kündigung. Denn ob eine Berufslaufbahn in einer katholischen Einrichtung wegen der privaten Lebensführung beendet wird, das entscheidet der jeweilige Bischof. Die würden es zwar, das räumt Burkhard Hose ein, nur noch selten anwenden. "Da muss man sich allerdings fragen, warum sie das nicht schon längst geändert haben, wenn sie es selbst nicht mehr anwenden." Diskriminierung beginne ja nicht erst, wenn das Dienstrecht vorm Arbeitsgericht ausgefochten werde, sondern eigentlich schon viel früher. "Wenn Menschen im Kirchendienst ihr eigenes Verhalten ebenso ausrichten, dass es gar nicht so weit kommt, dass ihnen gekündigt wird."

Druck auf Kirche wächst

Tatsächlich wächst der Druck auf die katholische Kirche. SPD, Grüne und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, das kirchliche Arbeitsrecht auf den Prüfstand zu stellen. Beim Synodalen Weg stimmten die Teilnehmer mit über 90 Prozent für Lockerungen. Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften oder eine zweite Eheschließung sollen demnach kein Kündigungsgrund mehr sein dürfen. Auch innerhalb der Kirchenleitungen setzt ein Umdenken ein. So hat der Würzburger Bischof Franz beteuert, niemand der homosexuell ist oder zum zweiten Mal geheiratet hat, müsse befürchten, seinen Job zu verlieren. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx entschuldigte sich unlängst in einem Gottesdienst für das Leid, dass die Kirche queeren Menschen angetan hat.

Arbeitsrechtler: Nicht unter Decken der Mitarbeiter schauen

Die deutschen Bischöfen arbeiten inzwischen an einer Reform der Grundordnung. Und diese Reform wird wohl deutlich liberaler ausfallen als die letzte Reform vor rund sieben Jahren. Hermann Reichold leitet an der Tübinger Universität die Forschungsstelle für kirchliches Arbeitsrecht .Er ist Mitglied einer Begleitgruppe der Personalwesen-Kommission des Verbands der Diözesen in Deutschland und so - wie er es selbst nennt - auch "Mitgestalter einer Reform der Grundordnung". "Wir müssen an dieser Stelle eben immer wieder betonen, dass jeder Mann und jede Frau, in der Kirche Grundrechte hat." Das bedeute auch, dass man nicht unter die Bettdecke schauen dürfe.

Arbeitsrechtler: "Katholizität kein Merkmal für Spitzenpositionen"

Außerdem qualifiziere Katholisch-Sein nicht unbedingt für Spitzenpositionen, so Reichhold. "Es muss möglich sein, dass auch leitende Funktionen - denken Sie an den Leiter einer Schule, denken Sie an den Leiter eines großen Werks für behinderte Menschen, die müssen nicht zwingend von Gläubigen, aber die müssen zwingend von kompetenten Menschen geleitet werden."

Im Juni beraten die Bischöfe über eine Änderung. Der Tübinger Arbeitsrechtler Hermann Reichold hofft, dass noch 2022 eine neue Grundordnung veröffentlicht wird.