Der Comic "Guantanamo Kid" zeigt die Kehrseite des War on Terror

Der Junge hatte einen großen Traum. Er wollte Englisch und Informatik lernen, der Enge seiner Welt entfliehen. Raus aus dem prekären Leben in der Familie wenig geachteter afrikanischer Einwanderer in Saudi-Arabien, als Straßenverkäufer in Mekka und Medina. Also reiste Mohammed El Gharani auf eigene Faust nach Pakistan, lebte und lernte dort bei der Familie eines Freundes. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wurde er verhaftet. Mohammed war 14 Jahre alt. So erzählt es der französische Journalist Jérôme Tubiana.

"Nach 9/11 wurde die Welt verrückt, auch Pakistan", sagt Tubiana. Er erinnert daran, dass das Land in die Anschläge verstrickt gewesen sei. "Die Regierung wollte ihren guten Willen gegenüber den Amerikanern bekunden und suchte nach verdächtigen Personen. Die pakistanischen Behörden haben viele Ausländer festgenommen, darunter auch Mohammed. Und sie haben die Gefangenen an die Amerikaner verkauft, für jeweils 5.000 Dollar. Man warf Mohammed vor, er sei in Afghanistan gewesen, als Angehöriger von Al Qaida. Das war komplett falsch. Er war nie in Afghanistan."

Gewalt und Widerstand

Dennoch wurde Mohammed El Gharani nach Guantanamo geflogen. Acht Jahre lang war er dort inhaftiert, erst ganz spät bekam er einen Verteidiger. Er war der jüngste Insasse im Lager. Zudem, so erinnert Jérôme Tubiana, war er einer der wenigen Gefangenen afrikanischer Herkunft. Der große, dichte Comic "Guantanamo Kid" erzählt die Geschichte des Jungen, eine Geschichte von Demütigung, Folter und Gewalt an einem Ort, an dem die Menschenrechte nichts mehr gelten. Ebenso aber handelt die Graphic Novel vom Willen zu überleben, von Selbstbehauptung und Widerstand, etwa der Art, besonders fiese Aufpasser mit dem Inhalt des Toiletteneimers zu überschütten.

"Der Kampf gegen das Wachpersonal, gegen das System war ein symbolischer", gibt Jérôme Tubiana zu bedenken. "Physisch verliert man immer. Trotzdem haben Mohammed und seine Mitgefangenen immer wieder symbolisch gewonnen. Moralisch und psychologisch war das enorm wichtig für ihn. Zugleich gab es viel zu verlieren. Diejenigen, die sich zur Wehr setzten, wurden häufiger geschlagen und kamen öfter in die Isolationshaft. Die Häftlinge, die die Aufseher angegriffen haben, galten als besonders gefährlich. Das steht aber in überhaupt keinem Zusammenhang mit einem Krieg gegen den Terror."