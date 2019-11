"Rhythm and Silence", ein Tanzabend (fast) ohne Musik

Mit der Optionsförderung der Stadt München genießt Stephan Herwig etwas, das nur wenigen in der Tanzszene ermöglicht wird: "Ich kann jetzt einfach in aller Ruhe drei Jahre lang arbeiten und mich weiter entwickeln!" Die Ruhe ist sozusagen einer der beiden Titelhelden in Herwigs neuester Produktion "Rhythm and Silence" – Rhythmus und Stille. Was sich zunächst nach einem Gegensatzpaar anhört, das ist tatsächlich aber aus einem Holz geschnitzt. "Wenn ich versuche, wirklich still zu sein und einfach dazustehen und in mich zu gehen, merke ich, dass gar nichts still ist in mir und gar nichts ruht. Der Körper ist immer in Bewegung und er macht immer Geräusche."

In 90 Prozent des Stücks herrscht Stille

Mit den dezenten Geräuschen, die Tänzer während des Springens, Drehens, beim Kullern über den Boden, beim angestrengten Schnaufen oder beim Umeinanderschlingen erzeugen, hat Herwig gearbeitet. Das heißt, in 90 Prozent des Stückes herrscht eigentlich Stille und nur in den verbleibenden zehn Prozent wird Musik zugespielt. Trotzdem ist Musik die wichtigste Inspirationsquelle. "Wir haben mit viel Musik geprobt, haben verschiedene Musiken benutzt, um Rhythmen zu generieren, dann die Musik wieder beiseite geschoben, damit die Tänzer die Rhythmen aus sich selbst hervorholen, hervorzaubern", sagt Herwig.

Musiken mit ganz verschiedenen Rhythmen wirken also erstmal als Input, als Kraftfutter, als Katalysator. Alle Impulse durchdringen Körper und Geist der Tänzer. Und erst am Ende des Prozesses steht das Stück. "95 Prozent der Bewegungen, die die Tänzer machen, sind nicht festgelegt in diesem Stück", sagt der Choreograf.