Der Cartoonist Martin Perscheid ist gestorben

Denkmal für den unbekannten Idioten

Für sein Werk erhielt Martin Perscheid verschiedene Auszeichnungen, darunter 2002 den Max-und-Moritz-Preis, die bedeutendste Ehrung für Zeichnerinnen und Zeichner in Deutschland – sie wird alle zwei Jahre beim Erlanger Comic-Salon vergeben. Die Caricatura Galerie in Kassel errichtete ihm zu Ehren das "Denkmal für den unbekannten Idioten". Es zeigt eine seiner typischen Figuren und steht beim Museum, am Kulturbahnhof der hessischen Stadt. Von seiner Heimatgemeinde Wesseling in Nordrhein-Westfalen wurde er mit der Kulturplakette ausgezeichnet.

"Jan Josef Liefert's"

Eine von Perscheids jüngsten Cartoons zeigt einen Pizza-Lieferanten, der an einen bekannten Fernseh-Schauspieler erinnert, vor ihm ein unzufriedener Kunde, der sich über die Zwiebeln beschwert. Auf dem Lieferwagen die Parole: "Jan Josef Liefert's" – und im Text der Hinweis, viele Schauspieler müssten sich auch im Lockdown einen Nebenjob suchen, um über die Runden zu kommen. Die Zeichnung stammt vom 25. April und ist ein Kommentar zur umstrittenen Aktion "#allesdichtmachen", an der auch Liefers mitwirkte. Martin Perscheid hat das auf seine Weise kommentiert. Und wer es nicht versteht: Auf seiner Internet-Seite gibt es Gutscheine für "1 x Gag erklären".

Seiner Geburtsstadt Wesseling blieb der Künstler sein Leben lang treu. Wie die Caricatura Galerie und der Lappan Verlag heute bekannt gaben, ist Martin Perscheid dort am 31. Juli an den Folgen einer schweren Erkrankung gestorben. Sein besonderer Blick auf das Allzu-Menschliche wird fehlen, trotz vieler dicker Bücher, trotz vieler Postkarten, denen man unter anderem an Buchhandlungen begegnen kann.