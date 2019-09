Der "Boss" wird 70

Ein Working Class Hero ist eigentlich nicht vorgesehen am Götterhimmel des amerikanischen Starsystems, an dem Sterne und Sternchen leuchten. Superstar zu sein, bedeutet in den USA, bigger than life – weltabgewandt zu leben, in märchenhaftem Luxus, mit einem protzigen Anwesen in Beverly Hills etwa oder wie Elvis Glitzershows in Las Vegas absolvierend. Bruce Springsteen, Arbeitersohn aus New Jersey, dem gänzlich unglamourösen Staat vor New Yorks Toren, hat dieses Spiel nie mitgespielt.

"Als Musiker war ich ja nie revolutionär, ich bin ein Alchemist. Ich war immer gut darin, Dinge zu mischen, die besser waren als meine eigenen. Bei 'Born To Run' hatte ich nur ein Riff und dann noch die Refrainzeile "Tramps Like Us Baby We We’re Born To Run", alles Übrige fehlte. Ich hab lange daran rumgedoktort, auch an anderen Songteilen, aber ich hatte keine Ahnung, um was es geht. Ich habe sechs lange Monate gebraucht, um den Text zu schreiben und die Musik aufzunehmen und daraus wurde dann eben dieses ziemlich lange Musikstück."

Lange Studio-Aufenthalte, aber keine Hits ...

Sechs Monate Studio für die Hymne "Born To Run" – Springsteens frühe Alben aus den 70er-Jahren waren langwierigen Schaffensprozessen unterworfen. Monatelang tüftelte er am Sound und an den Lyrics. Radiohits kamen dabei selten heraus. Geschätzt wurden die leidenschaftlichen Liveshows des Bühnen-Charismatikers, die er mit der multikulturellen E-Street-Band, die aus Frauen und Männern, weißen und schwarzen Musikern besteht, absolvierte. Sie dauerten drei Stunden und länger, kirchlichen Hochämtern nicht unähnlich. Die Kritik verglich Springsteen damals oft mit Tom Waits, einem anderen Songschreiber, dem die Akzeptanz beim Massenpublikum versagt blieb. Die beiden haben einiges gemeinsam: Sie verwendeten alte Musikstile. Ihre ellenlangen Songtexte kreisten um Außenseiter und ihr rauer, übertrieben pathetischer Gesang klang stellenweise zum Verwechseln ähnlich.

Der Boss, wie ihn seine Fans nennen, lernte aber, worauf es ankam. 1980 gelang es ihm, auf dem Album "The River" seine Themen in knappe Songs zu gießen. Außerdem enthielt die Platte mehrere Hits, die für verstärktes Air Play im Mainstream Radio sorgten.