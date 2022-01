Der Blick ins All führt zu den großen Fragen des Lebens

Eigentlich gibt es zwei Himmel: Den Himmel der Wissenschaft und den der Religionen. Den ersten hat Astrophysiker und Moderator Harald Lesch zu seinem Beruf gemacht. Dem Himmel der Religion hat sich der Jesuit, Theologe und Biologe Christian Kummer verschrieben. Lesch und Kummer sind befreundet und haben gemeinsam das Buch "Wie das Staunen ins Universum kam" geschrieben. Denn der Blick ins All führt für die beiden zu den großen Fragen des Lebens.

Verhältnis von Kirche und Astronomie

Hochmoderne Forschung ist heute Standard, auch in Klöstern oder in der Vatikanischen Sternwarte. Blickt man aber auf die letzten Jahrhunderte zurück, dann haben sich christliche Theologie und Astronomie oft sehr schwer miteinander getan. "Das aristotelische Weltbild war ja 'alle Bewegung braucht einen Beweger' - und da war natürlich die theologische Antwort klar. Jetzt kommen die Wissenschaftler und sagen: 'Nein, da gibt es gar keinen Beweger, das sind Kräfte, die miteinander in Balance stehen.' Und dass das natürlich zu Knatsch führen musste, ist zunächst einmal aus der damaligen Perspektive her, glaube ich, schon mal völlig klar," sagt Harald Lesch.

Der Astrophysiker und Naturphilosoph ist seit Jahren mit dem Theologen und emeritierten Professor der Hochschule für Philosophie in München Christian Kummer befreundet. Und der wiederum bezeichnet den "Knatsch" als einen "Neuzeitknatsch". Denn: "Davor, über lange Zeiten, ist Astronomie in der Kirche gut beheimatet gewesen." So ein Streit entstehe seiner Meinung nach immer, weil man Angst habe, dass etwas verlorenginge. "Die erste Wissenschaft, noch vor der Philosophie, die man bei den Jesuiten studiert hat, war die Astronomie. Die Jesuiten haben in ihren Messungen auch gemerkt: 'Hoppla, so perfekt ist das gar nicht mit den Kreisen. Und die Frage war: Wie wird man damit fertig, mit dem, was vermeintlich von der Bibel her sein soll und was ich tatsächlich sehe? Das sind wahnsinnige geistige Umwälzungen gewesen."

Doch: die Jesuiten seien diese Umwälzungen von Anfang an mitgegangen. So ist die Münchner Sternware der Ludwig-Maximilians-Universität in der Scheinerstraße nach dem Jesuiten Christoph Scheiner benannt. Der einer der Entdecker der Sonnenflecken war.

"Auf der spirituellen Ebene gibt es keine Probleme"

Nicht nur im Christentum, auch in anderen Religionen gab und gibt es Diskussionen und Streitereien, sobald es um die Sterne und den Himmel geht. "Die Bedeutung des Himmels ist in allen Religionen da, es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Wann wird Religion zu einem Machtinstrument und wann bleibt sie auf der spirituellen Ebene? Denn auf der spirituellen Ebene gibt es gar keine Probleme - die ganze Sache hat etwas mit Macht zu tun. Mit Wissen und mit Macht", erklärt Lesch.

Die Naturwissenschaften, heißt es, beschäftigen sich mit dem "Wie" des Universums, Religion und Philosophie mit dem "Warum". Wer einfach so in den Himmel schaut, mag sich aber auch beides gleichzeitig fragen - wie das Universum funktioniert und warum es da ist. Was könnten die Sterne und die Vorstellung vom Göttlichen also miteinander zu tun haben?

"Wenn man daran denkt, dass diese ganze große kosmologische Bewegung etwas hervorbringt, mit unserer Erde, was auf einmal Wesen hat, die sich verhalten in einer Art und Weise, dass ich nicht anders kann als das Wort 'Geist' einzuführen. Das ist für Naturwissenschaftler etwas, das von der Methode her nicht in Griff gebracht werden kann", sagt der Jesuit Christian Kummer.

Materie und Geist, Objektives und Subjektives müssen aber keine unüberbrückbaren Gegensätze sein, davon ist der Astrophysiker Harald Lesch überzeugt: "Das macht uns Menschen aus. Wir sind in der Tat in der Lage, genau diese beiden Ebenen in uns zu vereinen. Und deswegen wird es immer diese verschiedenen Medaillenseiten geben, die wir schlicht und ergreifend gar nicht auflösen können."

Was sehen Harald Lesch und Christian Kummer persönlich in den Sternen?

Wenn Harald Lesch in die Sterne schaut, sieht er: Es gibt es keinen Planeten B . "Wir sind hier. Und alle Astronomie sollte immer und regelmäßig ihren Blick um 180 Grad drehen, raus, weg vom Universum, zurückschauen auf den kleinen blauen Planeten, von dem in den Chroniken der Milchstraße steht, dass er zu den schönsten Planeten im gesamten Universum gehört. Und ich hoffe sehr, dass in den Chroniken der Zukunft nicht steht ‚Die hatten doch eigentlich alle Chancen - warum haben sie die denn nicht genutzt? Eigentlich schade.‘"

Dem Jesuiten Christian Kummer kommt beim Blick in den Himmel Demut in den Sinn: "Ich sehe inhaltlich wenig Exaktes in den Sternen - außer dem einen, wie viel kleiner, bescheidener und demütiger man mit seinen tollsten theologischen und naturwissenschaftlichen Entwürfen wird, angesichts dessen, wie man so sagt, die ehernen Sterne, was von jeher, was von Urzeiten her da war. Und ich kleiner Mensch darf mir da Gedanken darüber machen."