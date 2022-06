"Der beste Film der Welt", oder?

Um einen Mäzen geht es in diesem Film, um einen Milliardär, der Gutes tut. Soll er eine Brücke bauen? Nein, lieber investiert er einen Teil seines Vermögens in den besten Film aller Zeiten, so die Idee. Ein gewisses Maß an Selbstbeweihräucherung schwingt mit – wer Geld gibt, gerade für die Kunst, will dafür auch Anerkennung bekommen.

Cruz, Banderas, Martínez – fantastische Darstellerleistung

Lola Cuevas (Cruz), eine exzentrische Filmkünstlerin, soll Regie führen – und für die beiden Hauptrollen werden zwei Legenden engagiert, zwei Männer mit abenteuerlich großen Egos: zum einen der Hollywood-Frauenschwarm Félix Rivero (Banderas) und zum anderen der vor allem von sich selbst begeisterte Bühnengott Iván Torres (Martínez).

Penélope Cruz, Antonio Banderas und Oscar Martínez spielen diese Rollen mit sichtbarer Lust auf präzise dosierte Spleens: Sie geben "dem Affen zwar immer wieder Zucker", wissen aber, dass man zwischendurch auch mal innehalten muss, um die Spannung zu steigern, ob es noch ein weiteres Stückchen gibt oder nicht.

Nicht die erste Künstler-Satire des Regieteams

Gastón Duprat und Mariano Cohn, die für ihre gemeinsamen Arbeiten schon vielfach prämierten Regisseure aus Argentinien, haben sich schon in einigen ihrer Werke mit den Eitelkeiten von Künstlern auseinandergesetzt. In der Komödie "Der Nobelpreisträger - El ciudadano ilustre" erzählten sie etwa von einem mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Autor, der in seine argentinische Heimatstadt eingeladen wird, in das Kaff, aus dem er stammt, das er inzwischen jedoch als provinziell verachtet. Er fährt dann doch hin, um lokale Ehrungen entgegenzunehmen und eine provinzielle Kunstausstellung zu jurieren. Das Leben der Einwohner, die ihm begegnen, hat er als Grundlage für seine Romane verwendet.

In "Der beste Film aller Zeiten" machen sich Duprat und Cohn über exaltierte Regisseurinnen und vor Selbstüberschätzung platzende Schauspieleregos lustig. Großartig etwa die Szene, wenn Lola Cuevas den Großmimen des Theaters bei den Drehbuchlesungen einen banalen Satz immer nochmal und nochmal wiederholen lässt.

Schwarze Metakomödie über das Filmbusiness

Gedreht wurde der größte Teil des besten Films aller Zeiten in einer hallenartigen Sichtbetonvilla irgendwo in der spanischen Einöde. Die Protagonisten wirken seltsam verloren in diesen minimalistischen Räumen edelster Architektur. Das bitterböse Kammerspiel erzählt vergnüglich von den Proben zu dem geplanten Film, einem aberwitzigen Brüderdrama, das auf einem Bestseller basiert. In die Handlung eingestreut sind bizarre Szenen, die wirken, als wären sie von den surrealen Bildern René Magrittes inspiriert: Einmal müssen sich die beiden Schauspieler für eine Drehbuchlesung unter einen über ihnen schwebenden, fünf Tonnen schweren Felsbrocken setzen.

"Der beste Film aller Zeiten" begeistert als schwarze Metakomödie übers Filmemachen – als Zuschauer wundert man sich zunehmend, wie es gelingen kann, dass bei all den Allüren, überzogenen Selbstverwirklichungsphantasien und chaotischen Umständen, die wir hier miterleben, überhaupt Filme entstehen können.