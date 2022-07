Der bessere Mann war eine Frau: Umjubelte "Tootsie" in München

Prima, was Regisseur Gil Mehmert, ein absoluter Musical-Profi, der an der Folkwang-Uni in Essen lehrt, aus seinen Darstellern rausgeholt hat. Hier und da gab es ein paar zeitgemäße Aktualisierungen, schließlich ist seit 1982 doch einiges passiert, aber als Beitrag zur Genderdebatte unserer Gegenwart eignet sich "Tootsie" nicht. Muss auch nicht sein, die wenigen Verweise reichten völlig aus, die Story nicht altbacken wirken zu lassen.

Lob gebührt auch den Bühnenbildnern Karl Fehringer und Judith Leikauf, die eine imposante Stadtlandschaft auf die Drehbühne gewuchtet hatten, um die vielen schnellen Szenenwechsel zu ermöglichen.

Die Tanzeinlagen, die Adam Cooper choreographierte, hängen bei "Tootsie" dramaturgisch etwas in der Luft, der Film kommt ja bekanntlich ohne Ballett aus, insofern trägt das Tanzensemble nichts zum Fortgang der Handlung bei, sondern bremst sie eher. Das hatte dann mehr Revue-Charakter.

Gags auf den Punkt serviert

Herzhaft gelacht wurde reichlich, was in einer Filmkomödie selbstverständlich, im Theater aber inzwischen selten geworden ist. Gags auf den Punkt zu servieren, das können wenige. Trockene Bemerkungen zu machen, die mal sofort, mal mit Verzögerung zünden, ist viel schwerer, als Trauer zu tragen und die Luft mit Pathos zu schwängern. Und weil Dirigent Andreas Partilla alles bestens im Griff hatte und keine Hänger duldete, war die Begeisterung am Ende riesengroß.

Das will was heißen, denn "Tootsie" ist eben gerade keine Dragqueen-Show wie "Priscilla", die Königin der Wüste oder ein Klamauk wie "Charleys Tante". Es ist die Geschichte eines heterosexuellen Mannes, der auf einem Umweg zu sich selbst findet - und wir dürfen dabei sein. Bravo!

Wieder am am 9., 10. und 13. Juli 2022 am Gärtnerplatztheater München, weitere Termine bis 29. Mai 2023.