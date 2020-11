Der Bayerische Buchpreis ist vergeben!

Neu in diesem Bayerischen Buchpreis-Jahr

Freude machte dieser Abend in der leeren Kirche auch wegen der beiden neuen und beherzt streitenden Jury-Mitglieder: Rainer Moritz, Literaturwissenschaftler, Kritiker und Leiter des Literaturhauses in Hamburg, und Sonja Zekri, seit 2015 mit Andrian Kreye Leiterin des Feuilletons der Süddeutschen Zeitung.

Und noch etwas war neu in diesem Jahr: Der Bayern 2 Publikumspreis wurde verliehen – gewonnen hat Monika Helfers Familiengeschichte "Die Bagage", in dem der Leser an den Rand eines kleinen Bergdorfs im Bregenzer Wald entführt wird. Auch dieses Buch, wie so viele aufregende Titel in diesem Bücherjahr: eine sehr reflektierte, kluge Spielart des autobiografischen Schreibens.

Der Bayerische Buchpreis wird seit 2014 verliehen. Die beiden Gewinner erhalten je 10.000 Euro. Der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten ist hingegen undotiert, im vergangenen Jahr ging er an Joachim Meyerhoff, heuer wurde der Astrophysiker und Philosoph Harald Lesch geehrt.