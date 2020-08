Der Banksy vom Spessart: Streetart-Künstler Jamie Paul Scanlon

Jamie Paul Scanlon und seine Frau Stefanie kleben eine Schablone an den runden Bau aus Beton im Klärwerk in Hausen im Landkreis Main-Spessart. Die Schablone zeigt den Umriss einer Katze. Der Künstler schüttelt eine Spray-Dose und sprüht Farbe auf die Wand. Hier im Klärwerk darf sich das Künstlerpaar austoben. "Das hier ist unsere Chill-Out-Area, wo wir uns ausprobieren können", sagt Stefanie Scanlon. Trotzdem sprühen die Beiden lieber in der Öffentlichkeit: also dort, wo Menschen ihre Kunstwerke sehen.

Banksy hat sein Leben gerettet

Mit dem Sprühen hat Jamie Paul Scanlon, auch bekannt als "JPS", vor elf Jahren angefangen. Damals lebte er in Weston-super-Mare im Südwesten Englands. Er war obdachlos und abhängig von Alkohol und Drogen. Dann nahm ihn ein Freund mit zu einer Ausstellung des weltberühmten Streetart-Künstlers Banksy. Für Scanlon ein prägendes Erlebnis: "Da wurde mir klar, dass ich mein Talent verschwendet habe. Es hat mich einfach umgehauen." Banksy habe ihn inspiriert und zum Streetart-Künstler gemacht. "Er hat wirklich mein Leben gerettet", sagt Scanlon.

JPS hat sich weltweit einen Namen gemacht

Mittlerweile hat sich Jamie Paul Scanlon weltweit einen Namen gemacht. Auf Instagram folgen ihm 65.000 Menschen. Seine Kunstwerke sind überall auf der Welt zu sehen: in den USA, in Norwegen, in England und in Deutschland. Scanlon vermutet, dass er in seiner Heimatstadt Weston-super-Mare mindestens 60 Graffitis hinterlassen hat. Jedes davon ist gekennzeichnet mit seinen Initialen "JPS".

Von England in den Spessart

Vor vier Jahren ist Jamie Paul Scanlon dann von England zu seiner Frau in den Steinfelder Ortsteil Hausen gezogen. Kennengelernt haben sie sich durch seine Kunst. Stefanie Scanlon hat online ein Werk von ihm entdeckt. Sie reiste nach England, um JPS zu treffen und seine Arbeit zu sehen. "Dann kam das eine zum anderen", sagt Jamie Paul Scanlon. Drei Monate später kam er für einen Urlaub in den Spessart und ist einfach geblieben. "Ich denke, er mag das ruhige Leben hier. Gerade mit seiner Vorgeschichte ist es schön, abseits von der Partyszene zu leben", sagt seine Frau.

Graffiti im Wald und am Klärwerk

Seitdem sind im Landkreis Main-Spessart einige Werke entstanden. In Lohr am Treppenabgang zum Kaibach ist zum Beispiel Schneewittchen mit den sieben Zwergen zu sehen. Auch an Bäumen im Steinfelder Wald hat Scanlon Motive hinterlassen – viele davon im Miniaturformat. Wer am Klärwerk in Hausen vorbeiläuft, dem blickt ein lebensgroßer Tyrannosaurus Rex entgegen. Mit vier Metern Höhe ist es das bisher größte Werk des britischen Künstlers.