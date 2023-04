"Der arbeitende Souverän": Macht uns Arbeit mündig?

Gegen das bedingungslose Grundeinkommen

Schließlich zieht er jedenfalls das Fazit, dass die Sphäre der Arbeit eine "krasse Gegenwelt zum Erfahrungsraum der demokratischen Öffentlichkeit bildet". Salopp gesagt: beim Arbeiten verlernen wir Demokratie. Eigentlich also keine schlechte Idee, sein Heil jenseits von ihr zu suchen (also der Arbeit nicht der Demokratie). Stichwort: bedingungsloses Grundeinkommen. Genau das lehnt Axel Honneth aber interessanterweise ab. Sein Argument: "Wenn die gesellschaftliche Arbeitsteilung stillgelegt wird, erlischt auch der letzte Funken des Bestrebens, sich um die Nöte und Sorgen aller anderen zu kümmern, weil keinerlei notwendige Verbindungen mehr zu ihnen besteht".

Da ist es wieder da, dieses enorme Zutrauen zur integrativen Kraft, zur sozialen Energie von Arbeit. Fast romantisch klingt Honneth an solchen Stellen. Und man fragt sich, ob er den Stellenwert von Arbeit an dieser Stelle nicht etwas überschätzt. Zwar würde Honneth nicht soweit gehen, in ihr eine hinreichende Bedingung für das demokratische Engagement der arbeitenden Bürgerinnen und Bürger zu sehen. Ihren potentiell konstruktiven Beitrag setzt er aber ziemlich hoch an ("Einübung in die Praktiken des demokratischen Zusammenwirkens").

Sozialphilosophische Politikberatung

Diese Arbeitsemphase zu belächeln, wäre allerdings ziemlich wohlfeil. Denn erstens bringt Honneth – zumindest mit Blick auf die aktuelle Debatte – eine wirklich neue Perspektive auf Arbeit ins Spiel. Zweitens bereitet er dieser Perspektive von Hegel ausgehend ein solides philosophisches Fundament – ja, diese eleganten ideengeschichtlichen Überflüge sind fast das Beste an diesem Buch. Und schließlich ist er ungeheuer produktiv darin, seine Idee eine demokratieförderlichen Arbeitswelt auszubuchstabieren. Immerhin ein Drittel des Buches besteht in der Skizze einer neuen "Politik der Arbeit", sozialphilosophische Regierungsberatung sozusagen, ganz in der Tradition der Frankfurter Schule. Honneth denkt hier z.B. an genossenschaftliche Modelle. Aber auch an staatliche Dienstverpflichtungen nach dem Vorbild von Wehr- und Zivildienst.

Ein wenig befremdet vielleicht der paternalistische Sound ("Einübung..."), der in manchen Formulierungen mitschwingt – auch wenn die Pointe schön ist: Gerade der starke Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger zum Wehr- oder Sozialdienst heranzieht – gerade dieser Staat produziert den arbeitenden Souverän. Abhängigkeit als Bedingung von Autonomie. Hegel hätte das gefallen.