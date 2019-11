Der Anzug sitzt perfekt: "Bodyguard" in München

Der Schauspieler Jo Weil ist fernsehbekannt aus diversen Serien von der "Verbotenen Liebe" bis zu den "Roten Rosen", sieht gut aus, ist ein Charmeur - und kann nicht singen. Aber genau das ist natürlich Bedingung für die Hauptrolle im Musical "The Bodyguard", denn da blamiert er sich als Sicherheitsfachmann Frank Farmer beim Karaoke-Einsatz in einer schmuddeligen Bar und erobert gerade deshalb das Herz seines Schützlings, der Starsängerin Rachel Marron.

Anwärter auf "Goldene Himbeeren" und Grammys

Der Film von 1992 mit Whitney Houston und Kevin Costner war ein Welterfolg, obwohl seine Hauptdarsteller damals heiße Anwärter auf die "Goldene Himbeere" waren, also beinahe die zweifelhafte Ehre gehabt hätten, für besonders schlechte Leistungen dekoriert zu werden. Doch die Songs fanden Beachtung, verkauften sich mehrere Millionen Mal, ernteten teilweise Grammys und andere Trophäen und auch das zwanzig Jahre später in London produzierte Musical ist seit einiger Zeit international unterwegs, seit Oktober in einer neu aufgelegten Tournee-Produktion, die jetzt noch bis Mitte Dezember im Deutschen Theater in München Station macht.