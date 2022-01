Der alte Glamour ist passé: Die Golden Globes

Keine leichten Startbedingungen für die Golden Globes 2022: Das zeichnete sich bereits bei der Verleihung im vergangenen Jahr ab. Dort gab die Auszeichnung des Kinofilms "Minari" als bester fremdsprachiger Film Anstoß für Kritik.

Da "Minari" eine US-amerikanische Produktion unter der Regie eines koreanisch-US-amerikanischen Regisseurs und zudem in großen Teilen in englischer Sprache gedreht ist, empfanden viele die Auszeichnung in dieser Kategorie als falsch, manche als rassistisch.

Nächster Vorwurf: Sexismus

Nach einem Bericht der "Los Angeles Times" im Februar 2021, der mangelnde Diversität in den Reihen des Globes-Ausrichters HFPA (Hollywood Foreign Press Association) offenlegte, intensivierte sich die Debatte.

Namhafte Stars wie Scarlett Johansson erweiterten die Vorwürfe um Berichte von teils sexistischem Vorgehen einiger HFPA-Mitglieder. Golden-Globe-Gewinner Tom Cruise gab seine Preise zurück. In Hollywood folgte ein regelrechter Boykott der HFPA.

Die HFPA – wenig divers und intransparent?

Die HFPA ist eine US-amerikanische Organisation der Auslandspresse in Hollywood. Mitglieder sind Journalisten und Journalistinnen verschiedener Nationalität, die hauptsächlich in Hollywood arbeiten. Der große Kritikpunkt: Im Frühjahr 2021, als erste Boykott-Aufrufe laut wurden, war keines der fast 90 Mitglieder der Organisation schwarz.

Zudem gelten sowohl die Aufnahmekriterien für neue Mitglieder als auch die Kriterien für die Preise als intransparent. Auch dass die HFPA, eine Non-Profit-Organisation, ihre finanziellen Praktiken nicht klar offenlegt, gehört zur Kritik.