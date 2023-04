Der Alltag des Krieges: "Tagebuch einer Invasion" von Igort

Wie beginnt ein Krieg? "Ein Krieg ist immer nur ein schmutziger Krieg", schreibt Igort auf der ersten Seite seines "Tagebuchs einer Invasion": "keine Helden, kein Ruhm, nur Elend."

Igor Tuveri, Künstlername Igort, ist ein Weltbürger. Er ist in Italien geboren, hat in Paris gelebt, einige Zeit in Tokio, in Russland. Er ist ein Nomade, ständig unterwegs. Und auch in der Ukraine war er schon, hat vor gut zehn Jahren ein Buch über das Land herausgebracht mit dem Titel "Berichte aus der Ukraine. Erinnerungen an die Zeit der UdSSR". Seine Frau stammt aus der Ukraine.

Der Krieg bricht in den Alltag herein

Igort erinnert sich an den 25. Februar 2022, den Tag nach dem Beginn des Krieges. Die Russen sind einmarschiert und haben angefangen, die Ukraine zu bombardieren. Feuer machen die Nacht zum Tag, überall donnernde Explosionen, die immer wieder die Stille zerreißen. Igor selbst kriegt das nur aus der Entfernung mit. Er ist in Bologna.

"Oj, oj, oj! Das ist das Erste, was ich am 25. Februar morgens höre, während meine Frau Galya und ich die Mädchen für die Schule fertig machen." So startet Igorts Tagebuch. "Vor den Toren Europas", schreibt er, "ist ein neuer Krieg ausgebrochen."

Trauer, Angst, Ungläubigkeit, Entsetzen

Igort ist Italiener, 1958 geboren auf Sardinien, sein Name ist russisch, die Eltern waren große Verehrer der russischen Kultur, der Literatur, der Musik. Aber all das spielt an diesem 25. Februar keine Rolle mehr – es entwickelt sich vielmehr ein dramatisches Konzert der Stimmen am Telefon. Unterdrücktes Weinen. Aufkeimende Ängste. Wortfetzen. Sirenen im Hintergrund. Plötzlich ist alles anders. Igorts Frau kommt aus der Ukraine. Er selbst hat zwei Jahre dort gelebt, hat dort Verwandte, Freunde, Bekannte.

"Das Telefon fing an, den ganzen Tag zu läuten," erzählt er im Interview. "Meine Kumpel, meine Freunde und meine Familie riefen ständig an. Sie fragten: Gibt es Züge, um das Land zu verlassen? Der Flughafen wird bombardiert! Und so weiter. Es war eine Mischung aus Ungläubigkeit und Entsetzen. Teilweise habe ich die Stimmen meiner Kumpel gar nicht mehr erkannt."