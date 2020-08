Der Allesverarbeiter: Jürgen Kaube porträtiert "Hegels Welt"

"Noch scheint alles ruhig", schreibt Jürgen Kaube zu Beginn. Und natürlich verspricht dieser erste Satz das Gegenteil. Kaube markiert mit ihm das Geburtsjahr Georg Wilhelm Friedrich Hegels. Und deutet durch die Blume an, was auf den folgenden 500 Seiten dominiert: die Unruhe.

"Spektakulär ist das Denken"

Allerdings nicht dort, wo man sie bei einer Biographie eigentlich erwarten würde. Hegels Leben verläuft umwegig, aber in geordneten Bahnen: Hauslehrer, Privatdozent, Journalist, Schuldirektor, Professor. Keine rasend spannende Reihung. Man ist versucht, ein bisschen zu Heideggern: Hegel wurde geboren, arbeitete und starb.

Natürlich sei Hegels Leben nicht vergleichbar mit dem eines Max Weber, betont Jürgen Kaube im Gespräch: "Spektakulär ist sein Leben nicht. Nein – spektakulär ist das Denken, spektakulär ist seine Bildungsgeschichte. Entscheidend ist die Frage: Wie kommt es eigentlich zu dieser Denkleistung und was waren die historischen Umstände, die sie irgendwie möglich gemacht haben?"

Unruhiges Denken in unruhigen Zeiten

Eine mögliche Antwort lautet: Eine Welt im Unruhezustand. Beschleunigung, Umbruch und Expansion sind die Merkmale jener Wirklichkeit, in die Hegel hineingeboren wird. Kaube spricht von einer "ersten Globalisierung". Man könnte auch sagen: Ausweitung der Kampfzone. Die europäischen Großmächte kämpfen nicht mehr nur in der Heimat, sondern auch in und um Kolonien. James Cook vermisst die Erde neu, die Naturwissenschaft zerlegt sie in ihre chemischen Einzelteile. Die Realität wird also reprogrammiert, in unterschiedliche Optiken aufgelöst.

Und mittendrin entsteht ein Denken, das diese Unruhe einerseits aufnimmt, so beweglich ist, wie keins davor, sich dialektisch durchs Weltchaos schlängelt, und trotzdem mit einem gigantischen Ruheversprechen daherkommt: Was wirklich ist, ist vernünftig – die Welt, so disparat, widersprüchlich sie scheint, ein sinnvolles, also denkbares Ganzes. Es sei eindrucksvoll, so Kaube, wie universell, wie enzyklopädisch Hegels Erkenntnisinteresse sei. Es gebe nahezu nichts, kein Zeitphänomen, das der Philosoph nicht zum Thema gemacht hätte. "Von Jugend an ist er ein Allesverarbeiter, erschließt sich einen Großteil der Welt. Wenn man sich mal überlegt: Recht, Kunst, Familie, Religion, Medizin, Naturwissenschaften – man zählt kürzer auf, womit er sich nicht beschäftigt hat."