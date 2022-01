"Departure Neuaubing": Erinnerungsort an die NS-Zwangsarbeit

Dieser Ort liegt an der Peripherie Münchens. Versteckt hinter wilden Hecken und an eine Kleingartenanlage angrenzend: einige flache, langgezogene Gebäude, Baracken mit Satteldächern, eingeschossig, gemauert. Gegenüber entsteht der Stadtteil Freiham, ein riesiges neues Wohnquartier. So verborgen die alten Gebäude des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers Neuaubing hier wirken mögen: Sie liegen – aus historischer Perspektive – doch mitten in Europa. Bis zu Tausend Menschen unterschiedlichster Nationalität waren hier ab 1942 inhaftiert. Sie mussten im naheliegenden Reichsbahnausbesserungswerk und in den Dornier-Werken arbeiten.

Viele profitierten von der Zwangsarbeit

"Das Bemerkenswerte an dem Phänomen der NS-Zwangsarbeit und auch der Grund, warum es so lange nicht beachtet wurde, ist die Tatsache, dass ein Großteil der deutschen Unternehmen, Firmen, Familienbetriebe davon profitierten", erklärt Paul-Moritz Rabe vom NS-Dokumentationszentrum München. Er ist für den Erinnerungsort im einstigen Zwangsarbeiterlager Neuaubing verantwortlich. "Natürlich wurden die kriegswichtigen Betriebe bevorteilt bei der Zuteilung", so Rabe. "Aber auch handwerkliche Betriebe, Bäckereien, Metzgereien, landwirtschaftliche Betriebe hatten in der Zeit Zwangsarbeiter."

Nach 1945 wurde das Areal weiter genutzt: lange als Lehrlingswohnheim für die Bahn, später dann entstanden Ateliers für die freie Kunstszene. Sie gibt es bis heute – wie auch eine Kindertagesstätte und ein Jugendcamp. Die historischen Gebäude blieben so erhalten. Die Künstlerinnen und Künstler hier, erzählt Rabe, haben sich schon vor etlichen Jahren intensiv mit der Geschichte beschäftigt: "Es ist der Anspruch, hier Erinnerungskultur nicht so stark von oben oder zentral vorzugeben, sondern auch mit zu erarbeiten. Und da sind wir sehr froh, dass wir mit den Nutzerinnen hier vor Ort gute Partner haben, denen dieses Thema sehr wichtig ist."