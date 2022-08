Denunziations-Rekord in Russland: "Schlimmer als im Mittelalter"

Zuletzt traf es den überaus populären jungen Regisseur Aleksandr Molochnikov (30), der nicht nur Opern und Theaterstücke inszenierte und Filmrollen übernahm, sondern in seiner Heimat auch als Teilnehmer der russischen Ausgabe der Tanz-Casting-Show "Dancing with the Stars" bekannt ist. Er wird entgegen der Ankündigung des berühmten Moskauer Bolschoi-Theaters in der nächsten Saison nicht die beiden Einakter "Francesca da Rimini" von Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow und "Eine florentinische Tragödie" von Alexander Zemlinsky inszenieren.

Grund dafür: Molochnikov hatte sich auf sozialen Netzwerken mehrfach gegen den Angriffskrieg ausgesprochen. Jetzt fragte der Parlamentsabgeordnete Dmitri Kuznetsow (47) beim Bolschoi-Theater nach, ob es denn tatsächlich ein "Arbeitsverhältnis" mit dem missliebigen Künstler gebe, das ja wohl mindestens "unterbrochen" werden müsse, und der eigentlich vergleichsweise liberal denkende Intendant Wladimir Urin beeilte sich mitzuteilen, dass die Premieren abgesagt seien.

Politiker wollen "Kulturfront" schaffen

Kuznetsow gehört zu den emsigsten Kämpfern gegen jede Art von liberalem Oppositionsgeist und ist rühriges Mitglied der Anfang August gegründeten "Gruppe zur Untersuchung antirussischer Aktivitäten im Bereich der Kultur" (GRAD), einer Art inoffiziellem "McCarthy-Ausschuss" des russischen Parlaments. In der gleichnamigen Ära in den USA von 1947 bis 1956 hatte der US-Senator Joseph McCarthy (1908 - 1957) mit seiner Hatz auf echte und vermeintliche "Kommunisten" für Angst und Schrecken gesorgt, nicht zuletzt in Hollywood.

Erklärtes Ziel seiner russischen "Schüler" ist die Schaffung einer "Kulturfront" und die Verfolgung "unzureichend patriotischer Künstler". Es gehe allerdings nicht darum, Künstler "wegen ihrer Ansichten über das Leben und die Politik zu verfolgen", so Kuznetsow und seine Gesinnungsgenossen, vielmehr bestehe ihre Aufgabe darin, "Kulturschaffende, die gegen Russland, seine Armee und seine Werte arbeiten, von der staatlichen Finanzierung auszuschließen".

"Katalogisierung von Künstlern" im Gespräch

Die Tatsache, dass allein eine Anfrage am Bolschoi-Theater dafür sorgte, dass ein Premierentermin platzte und ein Regisseur rausgeworfen wurde, zeigt, wie mächtig Kuznetsow und die Seinen sind. Sie haben schon angekündigt, nicht nur in Moskau "aufzuräumen", sondern auch in der Fläche. Es war von einer "Katalogisierung" der Künstler die Rede, um sich "einen Überblick" über deren politische Einstellung zu verschaffen, wie es Künstler Alexsei Beliajew Guintowt (56) ausdrückte, ein herausragender Vertreter der "neuen Ernsthaftigkeit".

Dmitri Kuznetsow hatte sogar eine Website für anonyme Anzeigen geschaltet, bei der allerdings bisher nur neun Einträge gemeldet wurden: "Hier geht es nicht um Säuberungen, hier geht es um die Liebe zum Land."