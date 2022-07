Denkmalstreit in Odessa: Wird Katharina durch Pornostar ersetzt?

Klar, dass die Aufregung in Russland riesengroß ist: Womöglich wird das Denkmal von Katharina der Großen in Odessa demnächst gegen das Standbild eines amerikanischen Pornostars und Bodybuilders ersetzt, der in Osteuropas Subkultur sehr populär ist. Eine entsprechende Petition erreichte jedenfalls die in der Ukraine vorgeschriebenen 25.000 Unterschriften, damit Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) die Angelegenheit auf den Tisch bekommt. Auch die Denkmäler anderer russischen Größen wurden bereits beseitigt, die BBC berichtete jüngst von rund achtzig Büsten und Skulpturen, wobei es vor allem die Dichter Alexander Puschkin und Maxim Gorki traf. Lenins Statuen waren schon 2014 in den ukrainischen Städten weitgehend entfernt worden, angeblich rund 1.300.

"Der richtige Ort ist die Mülldeponie"

"Es reicht, Millionen von Griwna für die Aufrechterhaltung eines Denkmals für die Frau bereitzustellen, die zum Völkermord an den Völkern der Ukraine und der Krimtataren beigetragen hat", heißt es im Text der Petition von Stefania Tsegelnyk , die sich gegen das Andenken an die in Stettin geborene und somit deutschstämmige Zarin Katharina die Große (1729 - 1796) richtet: "Sie hat die Saporoger Kosaken zerstört, eine Politik der gewaltsamen Assimilation durchgeführt und sich dem Diktat einer fremden Kultur zugewandt, machte die Ukrainer zu Sklaven und errichtete die Leibeigenschaft. In der unabhängigen Ukraine ist es inakzeptabel, unsere Unterdrücker zu verherrlichen. Der richtige Ort für Denkmäler von Tyrannen und Mördern von Ukrainern ist die Mülldeponie."

Allerdings ist Katharina auch Gründerin von Odessa (1794). Die Legende will es, dass sie wegen des dortigen Trinkwassermangels den französischen Ausdruck "assez d’eau" zum Namen wählte, allerdings rückwärts gelesen.

"Gachimuchi"-Liebhaber Japans feierten Muskelprotz

Alternativ soll an Billy Herrington (1969 - 2018) erinnert werden, den man wirklich nicht kennen muss: Der Bodybuilder und Stripper verdingte sich zeitweise als schwuler Pornostar, obwohl er nach eigener Aussage heterosexuell war, und machte eine späte Zweitkarriere als Muskelprotz in Japan. Dort begeisterten sich die Massen für ein Video, in dem Herrington als Ringer zu sehen war. Unter dem Spitznamen "Aniki" (etwa "älterer Bruder") wurde der gebürtige New Yorker daraufhin zu einem Idol der "Gachimuchi"-Liebhaber, das sind Fans mit einer ausgesprochenen Vorliebe für gut durchtrainierte Männer, die sich während ihrer Schaukämpfe in erotischen Posen präsentieren.

Über den asiatischen Umweg soll "Gachimuchi" ab etwa 2016 auch im postsowjetischen Raum sehr populär geworden sein. Nach den Vorstellungen der Katharina-Gegner soll Herrington mit einer Flasche Bier an der Bar sitzend in Stein oder Metall verewigt werden: "Es macht Spaß und ist witzig. Alle Studenten der Hochschulen von Odessa können nach Erhalt ihres Diploms mit Billy Herrington ein Bier trinken gehen. Seine Persönlichkeit hat einen großen kulturellen Einfluss auf das Internet und die Errichtung eines solchen Denkmals wird zu einem sehr beliebten Touristenmagneten beitragen", heißt es von den Fans.