Denkmalschutz-Streit: NS-Fresko im Deutschen Museum soll weg

Halbnackt und muskulös, mit einer brennenden Fackel in der kräftigen Hand, fliegt die Figur des Prometheus auf den Betrachter zu. Das Feuer, das die mythologische Figur den Menschen bringt, steht hier, an der Decke des Ehrensaals im Deutschen Museum, für den Fortschritt, für das Licht der Wissenschaft. Doch hinter der Gipsdecke, auf der sich das Fresko befindet, muss demnächst der Brandschutz des Dachstuhls modernisiert werden. Das rund sechs auf neun Meter große, denkmalgeschützte Gemälde ist dabei im Weg. Angesichts knapper Budgets habe man die sechsstelligen Kosten für eine professionelle Bergung nicht in Kauf nehmen können, erklärt Dieter Lang, der Generalbevollmächtigte Bau des Deutschen Museums. Noch dazu sei nicht klar gewesen, ob man es anschließend würde wieder anbringen können. Das habe jetzt zur Folge, dass man das Fresko "abschreiben“ müsse, sagt Lang. Im Klartext heißt das: entsorgen.

Fresko ist bei Brandschutzsanierung im Weg

Ganz nebenbei gerät damit auch ein historisch düsteres Kapitel des Deutschen Museums aus den Augen. Nach einer beachtlichen Karriere in der NS-Zeit durfte der Maler Hermann Kaspar den Prometheus 1955 an der Decke anbringen. Dem Eindruck, man trenne sich im Zuge der Sanierung allzu leichtfertig vom Werk eines heute problematischen Künstlers, widerspricht Lang vehement: "Es geht nicht darum zu sagen, wir haben jetzt eine bestimmte Einschätzung von diesem Künstler heute, und den tilgen wir jetzt. Das ist nicht die Idee gewesen!"

Kein Widerspruch von Denkmalbehörden

Auch die beteiligten Denkmalämter haben grünes Licht für den Abriss gegeben. Ein Erhalt wäre wünschenswert, aber einfach zu aufwändig und teuer, sagt Mathias Pfeil vom Landesamt für Denkmalpflege. Und er fügt aus fachlicher Sicht hinzu: "Wenn Sie etwas runtergenommen haben, wenn sie etwas zersägt haben und wieder hoch stellen, ist der Denkmalwert schon massiv beeinträchtigt." Dann sei es eben auch ein Teil der Geschichte des Hauses, dass Dinge verloren gehen können, findet der bayerische oberste Denkmalpfleger.

"Bedauerlich": Kritik von Kaspar-Experte Brauneis

Diesen Zugang hält der Kunsthistoriker und Kaspar-Experte Wolfgang Brauneis für problematisch. Er fragt sich, inwieweit man sich anders verhalten würde, wenn es um das Werk eines kunsthistorisch anerkannten Künstlers gehen würde und nicht um das eines Künstlers, der im Nationalsozialismus so erfolgreich war. "Das bleibt am Ende des Tages hypothetisch. Wenn man sich für einen kulturhistorischen Zugang zu Kunstgeschichte interessiert, ist das sehr bedauerlich", sagt Brauneis.

Fresko ist Zeitdokument historischer Kontinuitäten

Künstlerisch ist das monumentalisierende Prometheus-Gemälde alles andere als herausragend. Interessant ist die Geschichte, die es erzählt. Nämlich die von heute unglaublich erscheinenden Kontinuitäten zwischen Nazi- und Nachkriegszeit. "Kaspar gehörte zu den fünf erfolgreichsten Künstlern des Nationalsozialismus", erklärt Wolfgang Brauneis, der 2021 am Deutschen Historischen Museum in Berlin eine große Ausstellung zu Nazi-Großkünstlern und ihren Karrieren in der Bundesrepublik kuratiert hat. "Hermann Kaspar prägte das Deutsche Museum vor und nach dem Krieg wie kein anderer", erklärt Brauneis.

NS-Künstler Hermann Kaspar und das Deutsche Museum

In den 1930er Jahren gestaltet er im Auftrag der Nazis im Kongressaal des Museums ein 130 Meter langes Mosaikfries. "Das war der Durchbruch für Kaspar als junger Künstler." Das Wandfries zeigt eine "die gute alte Zeit" beschwörenden Antike, aber zum Beispiel auch eine blonde Jesus-Figur. Nach Umbauten im Kongressaal in den 1990ern ist das Mosaik heute nicht mehr öffentlich zugänglich. Großaufträge folgen, am Haus der Kunst etwa gestaltet Hermann Kaspar Decken-Mosaike, die an Hakenkreuze erinnern. Noch heute sind sie im Außenbereich zu sehen. Beim sogenannten Tag der Deutschen Kunst in München sitzt Hermann Kaspar auf der Ehrentribüne neben Adolf Hitler, als Dank für die künstlerische Gestaltung des Propaganda-Umzugs.