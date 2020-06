Denkmalpreise für Projekte in Speinshart und Neukirchen-Balbini

Vier außergewöhnliche Denkmalsanierungen in der Oberpfalz werden in diesem Jahr mit einer Denkmalschutzmedaille geehrt. Das haben Kunstminister Bernd Sibler und Generalkonservator Mathias Pfeil, Leiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, in München bekanntgegeben.

Klosterhof wird Kulturhaus

Im Klosterdorf Speinshart im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist ein "Haus der Dorfkultur" entstanden. Den sanierten Klosterhof nutzen künftig Künstler, Kulturschaffende und Vereine, aber auch die Gäste der Begegnungsstätte des Klosters für Veranstaltungen. Das Klosterdorf Speinshart gehört in den Augen der Jury zu den schönsten Dörfern Süddeutschlands. Mit der Einrichtung des Hauses der Dorfkultur sei ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Vollendung der etappenweisen Sanierung des Klosterdorfes gelungen.

Preis ans Zentrum für Erdstallforschung

Die Gemeinde Neukirchen-Balbini hat 2014 den verfallenen Schießl-Hof erworben und saniert. Unter dem Anwesen befindet sich ein sogenannter Erdstall. Jetzt betreibt die Gemeinde in dem Gehöft gemeinsam mit dem Arbeitskreis Erdstallforschung e.V. das "Zentrum für Erdstallforschung". Der Gewölbestall dient der Gemeinde als Veranstaltungsraum.

Ehrung seit 1978

Weitere Denkmalschutzmedaillen gingen an Bauherren in Regensburg für die Sanierung eines Wohnhauses mit romanischer Bausubstanz sowie nach Dietfurt, wo das Jurahaus-Ensemble Obermühle vorbildlich instandgesetzt wurde.

Bayernweit werden in diesem Jahr 26 Denkmalschutzmedaillen vergeben. Mit der Auszeichnung werden seit 1978 besondere Verdienste in der Bau-, Kunst- und Bodendenkmalpflege in Bayern gewürdigt.