Denkmalamt prüft Altarbild: Ein echter Cranach in Bettbrunn?

Jahreszahl und Monogramm

Das Holztafelbild zeigt Christus als "Salvator Mundi", als Retter der Welt. In seiner linken Hand hält er eine Kugel wie einen herrschaftlichen Reichsapfel. Die rechte Hand ist zum Segen erhoben. Mit bloßem Auge lässt sich an der oberen Bildkante das Jahr der Entstehung erkennen: 1570. Ein weiteres Indiz ist das Monogramm LC, direkt darunter.

Rückverfolgung bis in Cranachs Werkstatt "wäre Traum"

Doch hinreichende Beweise für die Urheberschaft des Renaissance-Malers aus Wittenberg sind das noch nicht. "Wir werden jetzt auf jeden Fall die Provenienzforschung vorantreiben", erklärt Restauratorin Brandt und hofft, dass Recherchen in den Archiven der Pfarrei und der Diözese weitere Aufschlüsse über die Geschichte des Bildes geben. Die Rückverfolgung bis in Lucas Cranachs Werkstatt "wäre natürlich ein Traum", aber Brandt ist nüchtern genug, um das für ziemlich unrealistisch zu halten.

Pfarrer von Echtheit des Gemäldes überzeugt

Wojciech Wysocki ist der Pfarrer von Kösching-Kasing-Bettbrunn. In seiner Kirche hing das geheimnisvolle Gemälde. Anders als die Münchner Wissenschaftlerin ist er längst von der Echtheit des Bildes überzeugt. "Weil es schon so lange hier hängt", meint Wysocki. Schließlich seien die Wittelsbacher damals eine mächtige Familie und deshalb in der Lage gewesen, solche Kunstwerke zu kaufen.

Die Mutmaßungen über das Christusbild sind nicht neu. Wysocki erinnert sich an einen etwa zehn Jahre alten Zeitungsbericht, in dem schon über Cranachs Urheberschaft spekuliert wurde. Im vergangenen Jahr wandte sich dann die Kirchengemeinde an das Landesamt für Denkmalpflege, mit der Frage, ob es sich bei dem 'Salvator Mundi' um ein Werk von Cranach handeln könne.

Cranach-Gesamtwerk bald um ein Kunstwerk reicher?

Im Landesamt hat die Anwesenheit des Gemäldes große Neugier erzeugt. Restauratorin Julia Brandt bekommt derzeit relativ viel Besuch von Kolleginnen und Kollegen in ihrem Atelier. Die Wissenschaftlerin rechnet damit, dass sich demnächst auch Cranach-Expertinnen und -experten mit dem Bild beschäftigen werden. Doch noch fehlen weitere Untersuchungen.

Generalkonservator Mathias Pfeil, Leiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, ist gespannt, "ob das Cranach-Gesamtwerk bald um ein Kunstwerk reicher ist". Über den möglichen Wert des Holztafelbildes will sich niemand äußern, für Julia Brandt spielt der materielle Wert auch keine entscheidende Rolle.

Rückkehr nach Bettbrunn - als Kopie

Nach Bettbrunn soll aus Sicherheitsgründen eine Kopie zurückkehren. Pfarrer Wysocki will das Bild in der Kerzenkapelle aufhängen lassen. Für ihn hat das vermutlich 450 Jahre alte Gemälde große Bedeutung, weil es den Salvator darstellt. Und der ist schließlich der Schutzpatron der Wallfahrtskirche in Bettbrunn.