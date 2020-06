Denkmäler sind die Speerspitzen der Geschichten

Aber wenn nun diese Erinnerung sich auf einen Sklavenhändler bezieht, ist es dann gerechtfertigt, dieses Denkmal zu stürzen? Oder macht man da was falsch?

Ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Ein Aspekt ist der Kunstwert eines Denkmals. Ich glaube nicht, dass irgendjemand auf die Idee käme, Donatellos Reiterdenkmal von Gattamelata, das in Padua steht, oder Verrocchios Bartolomeo Colleoni zu stürzen, obschon sowohl Gattamelata als auch Colleoni nicht gerade angenehme Zeitgenossen waren. Sie waren Söldner, Generäle und haben eigentlich jede mögliche Schweinerei mitgemacht. Aber es sind wahrscheinlich die zwei bedeutendsten Platzdenkmäler der Renaissance. Der zweite Aspekt ist vielleicht noch interessanter: Sie sind ein Stück Erinnerung. An das, was man in einer bestimmten Zeit gut, richtig, interessant, bedeutsam fand. Das sollten wir nicht ausradieren, nur weil es der falsche Glaube oder die falsche Überzeugung war. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass diese Erinnerungen auch an dunkle Zeiten uns helfen können, unsere Zeit etwas kritischer zu betrachten.

Was haben sie uns dann zu erzählen?

Sie erzählen, dass zu der Zeit, als sie aufgestellt wurden, der Antisemitismus oder der Rassismus oder eben der Sklavenhandel absolut gesellschaftsfähig waren. Und das ist eine Lehre, die wir uns absolut vor Augen halten sollten.

Müsste ein Denkmal dann aber insgesamt nicht ambivalenter gestaltet sein? Oder widerspricht das einem Denkmal? Ist es einfach absolut verortet in der Gegenwart und setzt nur auf Huldigung?

Nein, es muss nicht Huldigung sein. Aber in der Zeit, also im 18. und 19. Jahrhundert war das natürlich so. Eigentlich seit der römischen Antike war es Huldigung. Und als solche stellen sie eben sichtbare Stücke von Erinnerung an eine Gesellschaft dar. Ich glaube nicht, dass sie relativiert werden müssen. Ich glaube schon gar nicht, dass sie gestürzt werden müssen. Aber sie müssten weitergeschrieben werden. Wir müssen heute, und das tun wir ja auch zum Teil, neue Denkmäler schaffen, die zeigen, dass unsere Zeit nicht nur den Begriff des Denkmals etwas komplexer und reflektierter versteht, sondern auch andere Werte hat. Subtilere Arten von Denkmälern. Jochen Gerz hat beispielsweise in Saarbrücken mit seinen Studentinnen und Studenten die Namen jüdischer Friedhöfe in die Pflastersteine des Platzes eingemeißelt und sie dann verkehrt herum wieder eingesetzt – wodurch die Beschriftung gar nicht zu sehen ist. Oder eben die berühmten Stolpersteine von Gunter Demnig. Das finde ich interessantere und zeitgemäßere Formen des Denkmals und auch Inhalte, die unserer Zeit etwas besser anstehen.