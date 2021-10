Deniz Yücel zum neuen PEN-Präsidenten gewählt

Am Dienstagabend haben die Mitglieder des deutschen PEN-Zentrums Deniz Yücel zum Präsidenten der Schriftstellervereinigung gewählt. Im Sinne der Vereinigung, die sich als Stimme verfolgter und unterdrückter Schriftstellerinnen und Schriftsteller versteht, wird er sich für die Freiheit des Wortes in Deutschland einsetzen. Die bisherige Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland, Regula Venske, trat nicht mehr an.

Yücel wurde 1973 als Kind türkischer Gastarbeiter im hessischen Flörsheim geboren. Er hat in Berlin Politikwissenschaft studiert und arbeitete unter anderem für die Tageszeitung taz. Wegen angeblicher Unterstützung einer terroristischen Vereinigung war der damalige Türkei-Korrespondent der Welt von Februar 2017 bis Februar 2018 im Hochsicherheitsgefängnis Silivri bei Istanbul inhaftiert. Erst nach langem politischen Tauziehen kam Yücel frei und durfte ausreisen.

Zuletzt erschien von Yücel das Buch "Agentterrorist: Eine Geschichte über Freiheit und Freundschaft, Demokratie und Nichtsodemokratie". Für seine Arbeit wurde der Journalist und Autor mehrfach ausgezeichnet: 2011 erhielt er den Kurt-Tucholsky-Preis für literarische Publizistik, 2017 wurde er mit dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet.

PEN steht für Poets, Essayists, Novelists. Das deutsche PEN-Zentrum ist eine von weltweit mehr als 150 Schriftstellervereinigungen, die im PEN International zusammengeschlossen sind.

