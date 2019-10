Warum Deniz Yücel derzeit nicht in die Türkei zurückkehren will

Zur Frage mit dem humorvollen Schreiben: Ich habe auch bei allen meinen Wortmeldungen aus dem Gefängnis, seien es längere Texte oder Interviews, die ich herausgeschmuggelt habe, oder kurze Botschaften an Solidaritätsveranstaltung in Deutschland immer wieder auch den einen oder anderen Scherz untergebracht. Das liegt zum einen daran, dass ich schon immer so geschrieben habe, auch bei ganz ernsten Texten. Wenn sich irgendeine spöttische Bemerkung oder ein kleiner Witz anbot, habe ich die selten ausgelassen, so schreibe ich einfach. Das andere, auch Grundsätzliche ist: Autoritäre Regime haben immer etwas unfreiwillig Komisches. Und dieses unfreiwillig Komische kann man offenlegen. Das ist auch eine Form der Kritik: was man nicht ändern kann, kann man immer auslachen. Und das gilt nicht nur für öffentliche Äußerungen. Meine Frau Dilek und ich, wir konnten uns irgendwann schreiben. Dilek ist Fernsehproduzentin, aber auch Lyrikerin. Da gab es dann immer wieder so Briefe: Dilek schreibt ein Gedicht, drumherum ist viel frei, und die Brieflesekommission macht ihren Stempel mittenrein in diese Zeilen und nicht auf die freie Fläche. Dann habe ich irgendwann mal in einem Brief ein Teeglas umgestülpt und einen Kreis eingezeichnet und dazu gesagt: Hallo, liebe briefliche Kommission, bitte hier stempeln!

Die Türkei wollte ja mal in die EU – und man kann sagen, dass es, als das nichts wurde, auch zu einer bestimmten "Beleidigtheit" gekommen ist. In dem Sinne: Gut, wenn die uns nicht wollen, dann richten wir uns halt an andere.

Es gibt in der Geschichte keine Zwangsläufigkeit, man kann auch nicht sagen: Hätte man die Türkei damals aufgenommen, hätte sie eine ganz andere Entwicklung genommen. Sie sehen das an Ungarn oder Polen, das sind ja Fälle, die in Europa, in der Idee und in den Statuten der EU gar nicht vorgesehen sind. Die Idee ist ja: ein Land entwickelt seine Institution Richtung Demokratie, Grundrechte, wirtschaftliche Entwicklung, dann kommt es in die EU – und alles wird noch besser. So hat es ja auch lange funktioniert, die EU hat ja in der Vergangenheit, in den 70er- und 80er-Jahren Ländern wie Griechenland oder Portugal oder Spanien auch geholfen, die Diktatur hinter sich zu lassen. Aber den Fall, dass ein Land in die EU aufgenommen wird und dann sagt: Nee, wir machen jetzt etwas anderes als Demokratie – das ist gar nicht vorgesehen. Und das hätte natürlich mit der Türkei auch passieren können. Es gibt keine Zwangsläufigkeit, aber es hätte auch anders ausgehen können. Nach 2005, als Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde und dann zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten Sarkozy, den Türken klargemacht hat: ihr kommt hier nicht rein. Es ist völlig egal, wie ihr die Wirtschaft auf Vordermann bringt und den Rechtsstaat und die Institutionen. Dieses Gefühl von Abweisung, das ist nicht nur etwas, was die AKP und Erdoğan und ihre Anhänger verprellt hat, sondern auch den säkularen Teil der türkischen Gesellschaft. Das hat dazu beigetragen, dass die Erdoğan-Regierung sich dann anderweitig zu orientieren begann.

Haben Sie das Gefühl, dass Sie wieder anfangen könnten, als Journalist in der Türkei zu arbeiten?

Ein wichtiger Grund für meine Verhaftung war einmal – ich habe es schon genannt – die Sache mit dem Referendum und dem Kampagnemachen dafür. Ein anderer, vielleicht noch grundlegenderer war: Sie kannten mich. Und dann bin ich durch Zufall in ein Ermittlungsverfahren reingeraten, wo es um geleakte Emails ging. Und dann fand man das eine prima Gelegenheit, die ausländischen Korrespondenten in der Türkei einzuschüchtern. Ich weiß, dass das auch funktioniert hat: Die Zahl der ausländischen Korrespondenten in der Türkei ist deutlich geringer als noch vor ein paar Jahren. Als ich im Gefängnis war, dachte ich immer: Ich will mein Leben zurück. Ihr habt mir das Leben geraubt, das möchte ich wiederhaben. Meine Wohnung, meine Katze, meine Freunde hier in Istanbul – und natürlich meine Arbeit, die ich liebend gerne gemacht habe, obwohl es schwierig war. Ich will nach Deutschland, ich will meinen Job zurück!

Nachdem ich rauskam, konnte ich das mit ein bisschen Abstand sehen, und ich sehe heute: Unabhängig davon, ob es für mich so ratsam wäre, als Journalist in der Türkei zu arbeiten – in dem Moment, wo in Anklageschriften von anderen Leuten, von türkischen Kollegen auftaucht: "hatte Kontakt zu Deniz Yücel", wenn Leute sich potenziell allein dadurch gefährden, dass sie Kontakt zu mir haben, gibt es keine Grundlage mehr für mich, in der Türkei zu arbeiten. Ich kann ja nicht ohne Kontakte, ohne mit Menschen zu reden als Journalist arbeiten. Deswegen ist das im Moment leider nicht möglich.

"Agentterrorist. Eine Geschichte über Freiheit und Freundschaft, Demokratie und Nichtsodemokratie" von Deniz Yücel ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen.