Deniz Ohde erhält den "aspekte-Literaturpreis" für "Streulicht"

Für ihr Debüt "Streulicht" bekommt Deniz Ohde den ZDF-"aspekte-Literaturpreis" 2020. Das teilte der Sender am Sonntag mit. "Mit stillen und leisen Sätzen und langen nachklingenden Bildern entwickelt Deniz Ohde in ihrem Roman 'Streulicht' das Bild einer Gesellschaftsschicht, aus der es kein Entrinnen gibt", heißt es in der Begründung der Jury. "Scharfsichtig, feinsinnig und ohne Werturteile zu fällen", lege Ohde, geboren 1988 in Frankfurt am Main, "Schicht für Schicht einen wenig beachteten Teil unserer Gesellschaft frei, der so noch nicht betrachtet worden ist".

Ein System, das Lebensläufe festlegt

Aussieben, das ist der Plan für die kommenden zwei Jahre, verklärend umschrieben mit dem Wort "Orientierungsphase". Aussieben: Der Schulleiter des Gymnasiums verwendet diesen Begriff ohne Bedenken. Ebenso der Klassen- und Französischlehrer mit dem Namen Kaiser. Er wird zum kühlen, rationalen Bestimmer über die Zukunft seiner Schülerinnen und Schüler. Wer aus dem Rahmen fällt, wer, aus verschiedensten Gründen, abweicht von einer vorgegebenen Norm, hat hier, in diesem System, keine Chance: "Herr Kaiser blieb vor mir stehen, er sagte meinen Namen und dazu: 'Markt – qu'est-ce c'est?' Es hatte etwas mit dem Vakuum in meinem Kopf zu tun, sobald mir eine Frage gestellt wurde. Ich besah es von allen Seiten, während sich der Unterricht um mich herum in einem Schwebezustand befand und alles auf ein Wort von mir wartete. Ich suchte in meinem Gedächtnis nach dem Wort, aber ich kannte es nicht."

"Ich lebe in einem anderem Zeichensystem", bemerkt die Ich-Erzählerin in Deniz Ohdes Romandebüt "Streulicht". Diese Verortung ist existentiell bestimmend für das Kind eines Industrie-Arbeiters aus dem Umland von Frankfurt am Main und einer Mutter, die aus einem 500-Seelendorf an der Schwarzmeerküste nach Deutschland kam. Schon frühzeitig wird sie, die Erzählerin, aufgrund der Herkunft zur Außenseiterin erklärt, zum "Kellerkind", wie sie ein Älterer nennt auf dem Schulhof der Grundschule – und sie dann gleich noch voller Gewalt zu Boden stößt. Ein Unfall, sagt die Lehrerin später, kann passieren, alles halb so wild.

Eine klare, ruhige Sprache

Eine von unendlich vielen Demütigungen, die aufeinander folgen und die das Mädchen aus dem Licht in die Dunkelheit drängen. Deniz Ohde schildert diesen Leidensweg in einer klaren, ruhigen Sprache. Ihr Roman wirkt, als sei er frei von Wut, er kann aber Wut entfachen, etwa indem er zeigt, wie ein heimlicher, struktureller Rassismus immer wirkmächtiger wird.

Einmal beugt sich ein Deutschlehrer über einen Aufsatz der Ich-Erzählerin zum "Hauptmann von Köpenick". Er bemängelt einen falschen Artikel: "'Ist Deutsch deine Muttersprache?', fragte er und sah prüfend in mein Gesicht, auf meinen Nasenrücken und die schwarzen Stoppel meiner nachwachsenden Augenbrauen, die meine Tarnung zunichtemachten. 'Ja', sagte ich, und der Lehrer strich den Artikel mit seinem Rotstift aus." Bei den anderen Schülerinnen und Schülern setzt er hingegen einfach einen roten Haken unter das Blatt, das ist die traurige Pointe dieser Szene.

Die Verletzungen bleiben

Man ahnt da längst, dass Deniz Ohdes Erzählerin, ein schüchternes, stilles Kind, ausgesiebt wird und sich nicht zur angeblichen Elite mit gymnasialer Bildung zählen darf. Sie verlässt die Schule, macht schließlich auf Umwegen doch Abitur und studiert Germanistik, wohl nicht zufällig ist Hermann Hesses Roman "Unterm Rad" eines der Themen, zu denen sie später geprüft wird. Man könnte diesen Weg als Erfolgsgeschichte lesen, als einen Entwicklungsroman mit schönem Finale. Das geht aber nicht. Die vielen erlittenen Verletzungen bleiben bestimmend, die aus der schwierigen Schulzeit, ebenso die aus einer gebrochenen Familie mit einem wortkargen Vater, der beständig einkaufen muss, mehr und mehr im eigenen Müll versinkt, trinkt und immer wieder zu Wut- und Gewaltausbrüchen neigt.

Spätestens in den Träumen kommt alles wieder hoch: "Eine Stimme schob sich in mein Bewusstsein, es war meine Englischlehrerin, die sagte: 'Woher kommt das?', die keine Fehler in meinen Arbeiten gefunden hatte, 'und so sauber geschrieben auch noch'. Noch mehr Stimmen schoben sich in mein Bewusstsein, ich war mir nicht sicher, wer es war, der sagte: 'Wieso hat sie sich nicht gewehrt?'"

Widerstand im Schreiben

Ausgangspunkt für den Blick zurück in die eigene Vergangenheit wird ein Besuch im Elternhaus der Ich-Erzählerin auf dem Land in der Nähe von Frankfurt – der Main mit den Frachtschiffen, die Industrieanlagen und die A66 sind nicht weit. Sophia und Pikka, Freundin und Freund aus der Kindheit, heiraten, sie ist eingeladen. Und sie merkt einmal mehr, sie ist fremd in dieser Welt.

Mit ihrem Roman richtet Deniz Ohde unseren Blick auf eine Gesellschaft, die – wie ihr angeblich so großartiges und zukunftsweisendes Bildungssystem – in beschämendem Maß ungerecht und ausgrenzend ist. Das macht ihn in politischer Hinsicht wichtig. Zugleich hat er eine große poetische Relevanz, als Akt eines Widerstehens im Schreiben, in der Literatur. Es tut weh, das alles zu lesen. Und das muss es auch.

"Streulicht" von Deniz Ohde ist im Suhrkamp Verlag erschienen und einer von sechs Titeln auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2020. Der Preis wird in einer digitalen Veranstaltung am 12. Oktober verliehen.