"Den Armen zuerst": Diese Künstler kommen zur documenta 15

"Lumbung" ist ein indonesisches Wort für Reisscheune oder Gemeinschaftsraum, auch für gegenseitige Hilfe und Unterstützung, und genauso betitelten die Macher der nächsten documenta, das aus Jakarta stammende Künstler-Kollektiv ruangrupa, die berühmte Kasseler Kunstschau. Wer ab 18. Juni nächsten Jahres teilnimmt, das wurde jetzt im regionalen norddeutschen Straßenmagazin "Asphalt" veröffentlicht – und zwar drei Tage bevor die Namen auf der Website der documenta selbst zu lesen sind. Ein ungewöhnlicher Kommunikationsweg, der dem Motto "Den Armen zuerst" folgt.

"Wir haben natürlich ein buntes Spektrum in unserer Leserschaft", so "Asphalt"-Vertriebschef Thomas Eichler gegenüber dem BR. "Von der Oma, die etwas Gutes tun will und sich über Sozialpolitik schlau machen will, bis hin zum Theologen ist eigentlich alles vertreten. Wir haben aber auch Künstler, die sich für uns interessieren, weil wir Menschen in prekären Situationen gerade jetzt, durch Corona, ansprechen und darüber berichten, wie benachteiligt die waren und sind."