Demenzguide: Eine App für die Angehörigen

Unsere Gesellschaft wird immer älter. Von den über 90-Jährigen hat jeder Dritte Symptome einer Demenz-Erkrankung. In Bayern leben insgesamt rund 240.000 Demenzkranke. Für Angehörige gibt es jede Menge Literatur und informative Internet-Seiten. Doch jeder Demenzkranke ist anders, und oft ist es für Angehörige kompliziert, genau die Informationen zu finden, die ihnen in ihrer Situation weiterhelfen. Deshalb soll eine App mit dem Namen "Demenzguide" ab sofort Angehörigen mit kurzen und knappen Tipps und Informationen weiterhelfen.

Musik bringt die Augen zum Strahlen

Helfen könnte sie bald Menschen wie Doris Behr. Sie pflegt ihren demenzkranken Mann Wolfram. Wenn Wolfram Ebinger in sein Saxophon bläst, beginnen seine Augen zu strahlen. Auch seine Frau Doris hat dann oft Tränen in den Augen, weil sie an früher denkt, als er richtig gute Jazzmusik gemacht hat. Sie spürt, wie viel bei ihm schon verloren gegangen ist. "Wenn er drüber sprechen kann, dann kommt natürlich: Das ist ja viel zu schlecht", sagt Doris Behr. Oft vergesse er gleich wieder alles. Trotzdem sei ein bisschen Freude in dem Moment viel wert.

Die Musik eines Lebens zu sammeln: Das ist einer der Tipps in der neuen App "Demenzguide", unter dem Stichwort "Begegnungen gestalten". "Da kann der Enkel dann drauf klicken und schauen: Ach, das könnte ich mit dem Opa machen, dass wir zwei miteinander schöne Stunden verbringen", erklärt Pfarrerin Edith Öxler von der evangelischen Altenheimseelsorge der Stadt München.

Demenzkranke vergessen viel, aber keine Gefühle

Musik kann bei dementen Menschen einiges auslösen. Demenzkranke vergessen zwar viel, aber die Gefühle bleiben. Wenn ein Enkel seiner Oma Musik von früher vorspielt, die sie gern gehört hat, kann Berührendes passieren: "Dann denken die Demenzkranken vielleicht an etwas, was sie in ihrer Jugend erlebt haben und sie sind gefühlsmäßig vielleicht genau da, wo sie bei ihrer Hochzeit waren, weil sie diese Musik hören, und die Musik triggert Gefühl. Das ist eine unglaubliche Ressource, die die Lebensqualität von demenzkranken Menschen verbessern kann", sagt Pfarrerin Edith Öxler.

Der Arbeitsalltag von Edith Öxler und das Studienfach ihrer Tochter Lilo brachten die Pfarrerin auf die Idee der App "Demenzguide". Lilo ist Informatik-Studentin und programmierte die App zu Übungszwecken gemeinsam mit ihrer Kommilitonin Janina Ehe. Die beiden haben oft als Gegenargument gehört, alte Leute könnten mit einer Handy-App nicht viel anfangen. "Die App ist ja nicht für die Dementen selbst, sondern für ihre Angehörigen, und das sind Leute wie Lilo und ich, die Großeltern in dem Alter haben", sagt Janina Ehe.

Verhaltenstipps und Bibeltexte für die Angehörigen

Technik und Texte der App "Demenzguide" sind einfach gehalten. Die Ansagen sind klar. Beim Thema Verhaltenstipps ist beispielsweise zu lesen: "Vermeiden Sie Diskussionen. Verhandeln Sie mit dem kranken Menschen nicht, ob die Zahnbürste zum Waschbecken-Putzen geeignet ist. Würdigen Sie, dass Ihr Gegenüber ein sauberes Becken haben möchte."

App-Initiatorin Edith Öxler weiß, wie schwer es ist, solche Ratschläge zu befolgen. Sie kennt die Erschöpfung und Verzweiflung pflegender Angehöriger. Deshalb gibt es in der App "Demenzguide" auch einen Button mit Zuspruch. Dort finden sich Bibelzitate, aber auch kleine Audio-Dateien nach dem Motto "Geteiltes Leid ist halbes Leid". Schließlich bedeute Demenz, dass man sich von einem geliebten Menschen, so wie man ihn kennt, Stück für Stück verabschieden müsse.

Demenzguide als Beratungsangebot abseits der Ballungsräume

"So vieles verändert sich. Was möchte ich bewahren?", sagt Edith Öxler. Diese Fragen sollen Denkanstöße für pflegende Angehörige sein und dafür sorgen, dass sie kurz innehalten und mal an sich selbst denken. Die Altenheimseelsorge der evangelischen Kirche und das katholische Seniorenpastoral des Ordinariats München haben die Inhalte der App "Demenzguide" gemeinsam gestaltet. Sie soll gerade außerhalb der Ballungszentren, wo es weniger Beratungsangebote gibt, Angehörigen von Demenzkranken helfen.

Die App "Demenzguide" gibt es nicht in den üblichen App-Stores, sondern kann kostenfrei unter www.elkb.org/anwendung/demenzguide heruntergeladen werden.