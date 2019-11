Dem Pinselstrich auf der Spur: "Das Malerische" im Lenbachhaus

Zur Begrüßung gibt es Blumen – und was für welche! Rote, gelbe, weiße, blaue, orange- und purpurfarbene, Klatschmohn und Kaiserkronen, Goldregen, Iris und Pfingstrosen, alles was im Garten gerade blühte, hat der Maler Lovis Corinth sich bringen lassen, um in einem dreitägigen Duft- und Farbenrausch seiner Frau diesen Blumengruß zum Geburtstag zu malen. Keinen Blumenstrauß in einer Vase, nein, ein ganzer Tisch steht da voller Blumen, auf einer Fläche von 1,40 auf 2 Metern – weil keine Leinwand groß genug war, musste eine Tür ausgehängt werden, auf die Corinth die Farben dann zentimeterdick auftragen konnte.

Wunderbare Lauchstangen

Schnell wird klar: Farbe ist eine Masse und Malerei ist zuallererst Materie. Allerdings eine mangelhafte, ein Ersatzstoff: "Wir können nicht Licht auf unsere Paletten spritzen, sondern eben nur Farben", sagte Corinths Malerkollege Carl Schuch. Von ihm zeigt die Ausstellung ein "Stillleben mit Porree": Drei dicke Lauchstangen, ihr Grün wunderbar kontrastiert durch drei rote Äpfel im Hintergrund, als Vermittler dazwischen: Gelb und Orange, neutrale Töne wie Weiß, Grau und Braun bringen das alles erst so richtig zur Geltung. Malen sei laut Schuch vor allem eine koloristische Handlung, die Schönheit müsse in der Malerei selbst liegen, nicht im Gegenstand.