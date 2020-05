Dem Himmel ein Stück näher: die Huberbuam

Die Brüder Thomas und Alexander Huber zählen zu den bekanntesten Bergsteigern Deutschlands und zu den besten Extremkletterern der Welt. Im Porträt von Andrea Roth erzählen sie zu Christi Himmelfahrt von ihren Lebenskrisen und von den Erfahrungen, die Menschen in den Bergen machen können. Und wie diese Wahrnehmungen das Leben verändern.

Schon ihr Vater ist bergbegeistert. Erst tritt der ältere, 1966 geborene Bruder, Thomas Huber, in die Fußstapfen des Vaters, dann auch der zwei Jahre jüngere Bruder Alexander. Je gewagter die Aufstiege, desto größer der Reiz. Dabei geht es nicht um Höhenrekorde, sondern um das Bezwingen extremer, noch unbegangener Routen. Als "Huberbuam" machen die beiden die Bergleidenschaft zum Beruf und werden nicht zuletzt durch den Kinofilm "Am Limit" einem breiteren Publikum bekannt.

"Es ist ein Gefühl der Erhabenheit, das man am Berg bekommt"

Dem Himmel ein Stück näher sein, so beschreibt Alexander Huber sein Gefühl, wenn er am Berg ist. "Es ist das Gefühl der Erhabenheit, das man am Berg bekommt. Das kommt einerseits daher, dass man dort oben ja wirklich über den Dingen steht. Man hat einen Überblick über die Umgebung und die Landschaft. Aber erhaben auch in dem Sinne, dass man einfach viele Dinge, die einen im Leben beschäftigen, ausblenden kann. Ausblenden, das ist ein bisschen so wie ein Reset, der einen wieder auf Null bringt. Und einen die wichtigen Dinge im Anschluss ganz anders wahrnehmen lässt."

Lebenskrisen: Diagnosen Angsterkrankung und Nierentumor

Der Berg, er verändert die Wahrnehmungen, auch auf die existentiellen Nöte im Leben der beiden Brüder. Thomas Huber muss 2011 mit der Diagnose "Nierentumor" kämpfen. Und Alexander Huber überwindet seine Angsterkrankung, die durch den Druck von außen entsteht. "Bei mir hing viel davon ab: Komm ich mit einer erfolgreichen Besteigung nach Hause oder nicht. Denn gefragt ist nicht der Gute, sondern nur der Beste."

Nach einer Therapie und jahrelanger Auseinandersetzung mit seiner Lebensangst geht er gestärkt aus der Krise hervor. Und rät, auch mit seinem Buch "Die Angst, Dein bester Freund" Menschen dazu, sich ihrer Angst zu stellen.

"Nur wer Angst empfindet, kann mutig sein"

"Keiner will in den Kontext gebracht werden mit Angst. Dabei will ich zu bedenken geben, dass eigentlich nur derjenige, der Angst empfindet und zugibt, einer sein kann, der mutig ist. Weil um Mut zu beweisen, braucht es eine grundsätzliche Angst. Die anderen, die das weit von sich weisen, sind Unwissende – und ein Unwissender, der sich in Gefahr begibt, ist nicht mutig."

Beide Brüder setzen sich mit ihren Lebenskrisen und ihren ambivalenten Erfahrungen bei den Touren auseinander, werden stärker dadurch, dass sie ihre Probleme nicht links liegen lassen, sondern sie überwinden – wie einen Berg. Und kommen dadurch dem Himmel ein Stück näher:

"Ich empfinde es oft beim Bergsteigen so, gerade wenn ich einen ausgesetzten Grad unterwegs bin, dann verliert man sich in den Wolken, wenn die Wolke tatsächlich den Berg einhüllt. Da sieht man nur noch diese Nebelschwaden durchziehen. Da fühlt man sich als Bergsteiger doch ein Stück weit entrückt! Und das ist, glaub ich, genau das Gefühl, das man mit Christi Himmelfahrt verbindet." Alexander Huber

"Und dann kommst oben raus, durch die Wolken, und stehst am Gipfel, dann bist du praktisch im Paradies." Thomas Huber