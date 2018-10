Delphine de Vigan schreibt über eine Gesellschaft der Einsamen

Ein kleiner Mensch, beladen mit Lebensgepäck

Soweit die gesellschaftliche Analyse de Vigans, die ihre Ergebnisse lieber in Form von fiktionaler Prosa als in der sehr viel theoretischeren Form des Essays aufschreibt: "Das ist nicht meine Art, mich auszudrücken. Vielleicht mal in der Zukunft – das ist mir tatsächlich schon in den Sinn gekommen. Aber im Moment fühle ich mich als Romanautorin. Ich will Geschichten erzählen."

In "Loyalitäten" tut sie dies, indem sie Théos Schicksal aus der Perspektive mehrerer Personen erzählt. Wie in einem Film ergibt sich Théos Geheimnis aus verschiedenen Szenen und Beobachtungen. Am dichtesten an den 12-Jährigen heran kommt seine Klassenlehrerin Hélène, die in der Ich-Perspektive spricht. Sie ist die einzige, die versucht, hinter Théos Probleme zu kommen – und sprengt dabei die Kommunikationsgrenzen gefährlich.

Von der Gefühlswelt Théos berichtet Delphine De Vigan nüchtern-beschreibend in der Dritten Person. Mitleid erweckt die Autorin durch ihren Blick für die Details: "Jeden Freitag dasselbe Ritual: alles zusammensuchen, die Kleidungsstücke, die Sneaker, sämtliche Bücher, die Aktenordner und Arbeitshefte, den Schläger für die Tischtennis-AG, das Lineal, das Pauspapier, die Filzstifte, die Zeichenmappe. Bloß nichts vergessen. Jeden Freitag zieht er, beladen wie ein Muli, von einem Ort zum anderen. Die Leute in der Metro sehen ihn an, vermutlich fürchten sie, er könne hinfallen oder zusammenbrechen, dieser kleine, unter den vielen Beuteln und Taschen schwankende Körper."

Nüchterne literarische Sozialdoku

In der distanzierten Perspektive in der Dritten Person kommt auch Théos Freund Mathis zu Wort, der ihm beim Trinken Gesellschaft leistet. Etwas wenig integriert in das Ganze aber wirken die fiktiven Berichte von Cécile – Mathis' Mutter, die Théos Alkoholismus letztlich aufdeckt. Mit Cécile führt die Autorin noch eine weitere Ebene ein: die der einsamen Ehefrau, die entdeckt, dass ihr Mann ein Doppelleben führt und Hassbotschaften im Internet schreibt. Dies ist eine Schwäche des Romans. Céciles Erlebnisse lesen sich wie an die dramatische Hauptgeschichte angeklebt. Allzusehr erwecken sie den Eindruck, nur ein weiterer Beleg für De Vigans Hauptthese zu sein: Die Gesellschaft ist eine der einsamen Individuen. Die Hölle – das ist die Familie.

Ist ihr Buch "Loyalitäten" also doch mehr soziologische Analyse als Literatur? Das Buch ist ein Roman – aber mit den gesellschafspolitischen Implikationen eines Essays. In seiner Nüchternheit und sprachlichen Schlichtheit wirkt "Loyalitäten" wie eine Sozialdoku. Tatsächlich gelingt es Delphine de Vigan durch ihre genauen Beobachtungen, ihre liebevollen Schilderungen von Théos zähem Kampf aus diesem 12-jährigen Jungen einen eindrucksvollen Helden zu machen.