Arm im Alter – wenn die Rente nicht reicht

Weihnachtsstimmung in der Deggendorfer Innenstadt. Der Tannenbaum ist geschmückt, die Hütten für den Weihnachtsmarkt sind aufgebaut und in den Läden werden fleißig Weihnachtsgeschenke gekauft. Mitten im Trubel ist Josef Breuherr unterwegs, auf der Suche nach Winterschuhen. Es gibt nur ein Problem: Leisten kann er sich die von seiner Rente nicht. Josef Breuherr ist 72 Jahre alt und hat den Großteil seines Lebens in Deggendorf verbracht. Seine kleine Rente sieht man ihm auf den ersten Blick nicht an. Die Situation ist ihm unangenehm, jahrelang hat er das vor seinem Umfeld versteckt. Aber jetzt soll damit Schluss sein. Er öffnet die Tür zu seiner Mietwohnung und zeigt uns, wie sein Leben in Altersarmut aussieht. An den Wänden seiner Wohnung hängen viele Medaillen, Ehrungen für seine ehrenamtliche Arbeit im Sportkegelverein. Dort hat er jahrelang die Jugend trainiert, bis heute ist Josef Breuherr ehrenamtlich aktiv. Nur selbst kegeln, das darf er nicht mehr, seine Gesundheit lässt es nicht zu. Schuld daran ist eine Operation an der Wirbelsäule, dann vor 15 Jahren der Herzinfarkt. Die Folgen sind fatal. Er darf plötzlich nichts Schweres mehr heben und kann seinen Beruf nicht mehr ausüben. 40 Jahre lang hat Josef Breuherr hart gearbeitet, in unterschiedlichen Berufen. Ein paar Jahre lang war er bei der Bundeswehr, bei einer Versicherung, später Verkaufsfahrer bei einer Brauerei und dann Fahrer im Fernverkehr.

Plötzlich Rentner

Nach dem Herzinfarkt muss er eine Erwerbsunfähigkeits-Rente in Anspruch nehmen. Heute bekommt er deshalb nur 911 Euro im Monat, davon wird noch einiges abgezogen: 500 Euro Miete, 50 Euro Strom, laufende Kosten wie fürs Telefon. Am Ende bleibt nicht viel übrig, nur rund 12 Euro am Tag. Für größere Ausgaben wie Kleidung reicht das nicht. Auch für Lebensmittel gibt er nicht viel aus, denn durch die vielen Medikamente vergeht ihm der Appetit. Die Situation macht ihm zu schaffen. Vor nicht allzu langer Zeit war er so krank, dass er nicht mehr aufstehen konnte. In solchen Momenten wünscht er sich, dass das Leben bald vorbei ist.

"Da habe ich mir gedacht, hoffentlich ist es bald so weit, dann habe ich keine Sorgen mehr. Aber dann habe ich gedacht: Nein, meine Enkel." Josef Breuherr, 72 Jahre alt