"Deformierter Verstand": Las Putin zu viele schlechte Bücher?

Ist Putin noch normal? Der Politikwissenschaftler Gleb Pawlowski (71), ehemals selbst ein Fan von Boris Jelzin und später des jetzigen russischen Präsidenten, zweifelt daran inzwischen: Für ihn ist Putin mindestens ein "Träumer", der ein gestörtes Verhältnis zur Realität hat: "Er schaut irgendwohin und sieht dort etwas, was außer ihm niemand sieht." Im Kreml werde Putin daher als "Visionär" betrachtet, wie Pawlowski dem regierungskritischen Portal "Holod" sagte.

Der Präsident sei in eine Welt der "Geheimnisse und Wunder" abgetaucht und glaube allen Ernstes, die Ukraine hätte Russland angegriffen, wenn er dem nicht zuvor gekommen wäre: "Warum denkt er das? Das ist schon eine schwere Form der Deformation des einst ganz nüchternen Intellekts. Putin kämpft gegen eine Front aus Gespenstern, leider hat er die russische Armee in die Schlacht geworfen, mit schlimmen Folgen. Und dass die Ukrainer nicht aufgeben, gibt ihm nach seiner Wahrnehmung nur Recht. Sie bereiteten sich also wirklich auf den Krieg vor, und ihm blieb kaum noch Zeit zuzuschlagen."

Verhängnisvolles Buch von Geheimdienst-Mann Wiktor Suworow

Tieferer Grund für Putins Irrglauben sei die Lektüre von zu vielen "schlechten" Büchern, allen voran der 1988 erschienene Doku-Thriller "Der Eisbrecher - wer begann den Zweiten Weltkrieg?" des ehemaligen sowjetische Militärgeheimdienst-Agenten Wiktor Suworow (75). Er behauptet ohne irgendwelche Belege, Josef Stalin habe fest vorgehabt, im Herbst 1941 Europa zu überrennen. Hitler sei dem sowjetischen Machthaber mit seinem Überfall im Juni 1941 demnach zuvorgekommen und habe einen "Präventivschlag" geführt. Unter Historikern wird die These durchaus diskutiert, aber nicht wirklich ernst genommen.

Politologe Pawlowski ist überzeugt, dass Putin geistig unter dem Einfluss von Suworow geraten ist: "Er mag es eigentlich nicht, Stalin zu kritisieren, und dann sagt er plötzlich ganz scharf, Stalin habe 1941 die Antwort auf die deutsche Offensive vermasselt. Er hätte vorher gewarnt sein müssen." Tatsächlich verbinde Putin mit Stalin die zunehmende Ausblendung der Wirklichkeit. Putin habe ein System geschaffen, in dem er selbst mittlerweile das Hauptziel der eigenen Propaganda sei: "Sie arbeitet für ihn, sie kontrolliert ihn und sieht, was er besser, was schlechter wahrnimmt. Was er sehen will. Und das ist eine schlechte Situation. Dies führt dazu, dass der Präsident von der realen Einsatzlage losgelöst ist."

Experte: Im Kreml belauert jeder jeden

Es sei "schwer einzuschätzen", wie viel und welche Informationen Putin bekomme: "Das Problem ist, dass er nichts aufnimmt. Er will die Dinge so betrachten, dass er Recht hat. Das ist schon stärkeren Persönlichkeiten vor ihm im Kreml passiert, auch Stalin." Kreml-Insider Pawlowski glaubt, dass die direkte Umgebung des Präsidenten dessen Deformation aus naheliegenden Gründen täglich forciert: "Sie sind einander verfeindet. Alle. Aber sie können es nicht zeigen. Sie beobachten einander aufmerksam, und ihr Hauptziel ist es, ihre eigene Distanz zum Präsidenten zu verringern. Wenn gleichzeitig die Möglichkeit besteht, dabei andere auszuschalten, verpassen sie diese Gelegenheit nicht. Aber sie stecken selbst in der Informationsblase. Sie verarbeiten Daten so, dass sie daraus auswählen, was an Putin geliefert werden sollte und was ihre Kollegen im engeren Kreis beeinträchtigen könnte."

Die "Washington Post" erfuhr derweil aus eigenen Quellen, dass der weitere Kreis der Oligarchen und führenden Geheimdienstler nach Kriegsausbruch in einer "schrecklichen Stimmung" gewesen sei und immer noch mit Putins Entscheidung hadere. Viele wollten ins Ausland, doch einer der vertraulichen Gesprächspartner habe gesagt: "Wenn alle gehen, wer sammelt dann die Scherben hier ein? Es ist wie in einem Atomkraftwerk zu arbeiten. Wer wird es verwalten, wenn Sie gehen? Wenn Sie gehen, besteht die Möglichkeit, dass es explodiert." Im Übrigen würden nach einer "vegetarischen Phase" bei den Repressionen jetzt "blutige" Zeiten erwartet.

"Der Kreml weiß es selbst noch nicht"

Skeptisch ist Pawlowski, was Friedensverhandlungen betrifft. Die Einnahme von Mariupol reiche Putin nicht als Beleg für den "Sieg, und Kiew könne er offensichtlich nicht mehr besetzen: "Was also dann? Irgendeine Großstadt oder zumindest den Donbass." In Putins Entourage sei die "Zukunftsangst" anders als in breiten Schichten der Bevölkerung bereits sehr groß: "Es gibt ein prägnantes Kennzeichen unseres Systems - es kapituliert nicht. Wo es Zeit wäre, einzulenken, verschlimmert sich die Lage. Sie werden ihren Widerstand radikalisieren. Wie, weiß der Kreml selbst noch nicht."

Fällt Russland um zwanzig Jahre zurück?

Sollte Putin tatsächlich Gefangener seiner eigenen Wahnvorstellungen bleiben, droht Russland nach Einschätzung des renommierten russischen Wirtschaftsforschers Rostislav Kapelyushnikov (71) ein ökonomischer Rückfall um 15 bis 20 Jahre: "Die aktuelle Krise wird sicherlich von einer Primitivisierung und Archaisierung der Wirtschaft begleitet sein, denn aufgrund der Auflösung der Verbindungen zum Weltmarkt wird die russische Wirtschaft unter dem Einfluss von Sanktionen zu rückständigeren, weniger modernen Methoden, Technologien der Produktion und des Austauschs zurückkehren müssen."

Die Waren und Dienstleistungen, die dem russischen Verbraucher weiterhin zur Verfügung stünden, würden "von geringerer Qualität und geringerer Vielfalt" sein, und einige würden möglicherweise ganz verschwinden: "Erstens betrifft das direkt Konsumgüter, und nachdem russische Unternehmen nicht mehr in der Lage sind, moderne Geräte aus dem Ausland zu beziehen, müssen sie auch auf schlechtere, weniger moderne Produktionsmaschinen umsteigen."