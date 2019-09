Das ändert sich beim Münchner Polizeiruf 110

Auf die Darstellung einer Ermittlerin bei der Polizei habe sie sich intensiv vorbereitet, erzählt Verena Altenberger. Unterstütz wurde sie dabei von einer professionellen Polizistin. Die habe ihr auch die kleinen, aber wichtigen Details erklärt: "Wo hängt der Waffengurt? In welcher Situation lege ich die Waffe ab und wohin?" Was banal klinge, spiele am Set eine große Rolle. Ziel war es, überzeugend rüberzukommen bei ihrem Debüt als Streifenpolizistin.

Ungewöhnliche Methoden, ungewöhnlicher Krimi

Schon in ihrem ersten Fall wird Ermittlerin Eyckhoff auf eine harte Probe gestellt: In "Der Ort, von dem die Wolken kommen" greift die Münchner Polizei einen verwahrlosten Jugendlichen auf. Schnell wird klar: Der komplett verstörte, sprachlich arg verstockte Polou (Dennis Doms) wurde schwer körperlich misshandelt. Um dieses Verbrechen aufzuklären und den Jungen zum Sprechen zu bringen, wendet Bessie auch unkonventionelle Ermittlungsmethoden an und lässt sich gemeinsam mit ihm hypnotisieren.

Ebenso ungewöhnlich ist auch, wie der Film (Regie: Florian Schwarz, Drehbuch: Thomas Korte, Michael Proehl) von nun an erzählt wird und dabei den Rahmen konventioneller Sonntagskrimis sprengt: "Kinofilme wie die von David Lynch arbeiten mit diesen inneren, assoziativen Bildern des Geistes und der Seele. Dadurch ergibt sich eine ungeahnte, neuartige Spannung," sagt Cornelia Ackers. Und es kommt zu psychedelischen, traumartigen Sequenzen, die der Hauptdarstellerin einiges abverlangen.