Debüt-Album von Sorry3000: Zwischen Ironie und Ost-Tristesse

Comedy-Pop und Dokupoesie

Wäre solcher Comedy-Pop das einzige, was dieses Debüt zu bieten hätte, es wäre nicht halb so interessant. Doch Sorry3000 bieten mehr als das. Nicht umsonst nimmt die Band auch das Label Real-Pop für sich in Anspruch; und also, in ihren Texten, wie sie sagen, unverstellt, eigene Gefühle und Beobachtungen zu teilen. Das Gegenteil von Ironie: Dokupoesie. So etwa im Song "Tarifgebiet": "Als Reisender im ICE tut Sachsen-Anhalt niemand weh. Ruinen, Dorf- und Flachlandschaft erhöhen Laptoparbeitskraft. Rauszuschauen bleibt ein Spaß, ein kleiner Schauer und das war's. Also tschüss dann Magdeburg, Zwickau, Halle und Frankfurt/ Oder. Ja, ihr bleibt der Hit, als – nennen wir's – Streckenteilabschnitt. Man wird noch von euch erfahren im Fahrgastheft der Deutschen Bahn."

Lakonisch bleibt der Tonfall auch in solchen eisenbahnromantischen Bundeslandbeschreibungen. Billiges Ostbashing betreiben die Kartoffel-Popper – auch so ein selbstgewählter Titel – allerdings nicht. Im Gegenteil, der schönste Sehnsuchtssong des Albums wählt als Kulisse; Halle-Neustadt. Und vergisst darüber fast, wem die Sehnsucht gilt. So berauschend betonschön ist die Trabantenstadt.

"Warum Overthinking dich zerstört" ist bei Audiolith rausgekommen.