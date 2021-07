Debatte: Wollten Jung-Unternehmer Pressefreiheit einschränken?

Der Branchendienst "meedia" will eine "gefährliche Geisteshaltung in der Start-up-Szene" erkennen, fühlte sich an "autokratische Systeme" erinnert und nannte die Begriffe und Formulierungen "gruselig": "Man wollte den Medien per Regierungs-Erlass vorschreiben, wie und über welche Börsengänge berichtet werden darf. Der Gedanke dahinter ist, dass 'die Medien' mit ihrer notorischen Miesepetrigkeit irgendwie schuld seien an dem schlechten Umfeld für IPOs und der fehlenden Startup-Kultur hierzulande." Auch große Netz-Plattformen tendierten freilich dazu "die volle Kontrolle über die Berichterstattung" haben zu wollen: "Das ist eine insgesamt ungute Entwicklung. Und es ist vielleicht auch ein Ergebnis davon, dass Medien Plattformen, Firmen, Startups oder wen auch immer teils als 'Partner' begreifen und ansprechen."