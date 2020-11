Debatte um Teil-Lockdown: Steinmeier ermutigt Kulturbetriebe

Trost von ganz oben: Die derzeit massiv unter Druck stehende Kulturbranche erhält Rückdeckung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. "Kultur ist das Lebenselixier einer Gesellschaft, die gemeinsam durch eine Krise geht", sagte Steinmeier am Abend in seinem Berliner Amtssitz, dem Schloss Bellevue, bei einer Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an den Lyriker Paul Celan ("Todesfuge"), der am 23. November vor 100 Jahren geboren wurde: "Dichtung und Musik sind Künste, die auf den Vortrag angewiesen sind, die von der Interpretation leben und von ihren Interpreten. Es sind Künste, die nicht umsonst so alt sind wie unsere Kultur. Sie sind überlebenswichtig für uns alle."

Die Krise werde noch eine Zeit lang zur Geduld zwingen, so der Präsident, aber irgendwann werde sie vorbei sein: "Kultur braucht einen festen Platz in unserem Leben, gerade jetzt, denn sie macht Mut zur Veränderung, überwindet das triste Heute, deutet an, was möglich ist." Die Kulturbetriebe müssten wegen des Teil-Lockdowns nun wieder nach kreativen Lösungen suchen: "Sie stehen extrem unter Druck, kämpfen ums Überleben." Da Aufführungen derzeit nicht möglich seien, gehe es darum, "Kulturschaffende auf einem anderen Weg zu unterstützen", deshalb sei die Ehrung für Celan auch nicht abermals verschoben worden, so Steinmeier in seiner Rede.

Viele Proteste gegen Teil-Lockdown aus der Kultur

Unterdessen hatten weitere Kulturinstitutionen Offene Briefe an die Politik veröffentlicht. Die Theater-Ensembles von Bühnen in Augsburg, Fürth, Nürnberg, Bamberg und weiteren bayerischen Städten schreiben: "Sämtliche Theater in Bausch und Bogen zu schließen, hat im Hinblick auf den Infektionsschutz keinen Nutzen. Und es ist schädlich! " Kultur sei kein Luxus, sondern eine "zwingende Notwendigkeit jeder zivilisierten Gesellschaft!". Wenn Ministerpräsident Markus Söder von einem "fehlenden Run auf die Theater" spreche, liege das "schlicht an dem sehr beschränkten Kartenkontingent".