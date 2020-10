Debatte um Sanierung: Ist das Theater Augsburg zu elitär?

Sind Oper, Ballett und Schauspiel tatsächlich nur für die Reichen und Mächtigen da? In Augsburg hat sich an der Sanierung des dortigen Staatstheaters jedenfalls eine Debatte darüber entzündet, ob es nicht wichtiger sei, Schulen zu sanieren als Theatergebäude – zumal die Baukosten regelmäßig explodieren. Auch in Augsburg waren für die Erneuerung des maroden Theaters zunächst 186 Millionen Euro eingeplant, inzwischen ist von bis zu 321 Millionen Euro die Rede, und auch die dürften nicht das letzte Wort sein. Susann Dettmann von der Augsburger Linken vermutet sogar, dass die "größten Kostenfallen" noch gar nicht entdeckt wurden, weil am Großen Haus noch wenig gemacht worden sei, und spricht von einer "größenwahnsinnigen Sanierung", die auf keinen Fall auf Kosten von "Bildung, Sport und Kultur abseits des Staatstheaters" gehen dürfe.

Fehlt das Geld den Schulen?

Ähnlich äußerte sich Tobias Bevc (Die Linke) von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der gleichzeitig stellvertretender Fraktionsgeschäftsführer der gemeinsamen Fraktion von Linken und SPD im Augsburger Stadtrat ist. Ein Theater "nach altem Konzept" sei nur für die "oberen zehn Prozent der Stadtgesellschaft" da, es gehe heutzutage aber nicht mehr wie früher um "Distinktion und bourgeoise Pflichterfüllung".

Auch Bevc rechnet in seiner Stellungnahme die Sanierungskosten des Theaters mit den angeblich fehlenden Mitteln für Bildungseinrichtungen auf: "Die gegenwärtigen Verzögerungen bei den Schulsanierungen in Augsburg zeigen deutlich, dass schon jetzt das Geld für wichtige kommunale Pflichtaufgaben fehlt und in den kommenden Jahren immer mehr fehlen wird. Ich möchte gerne daran erinnern, dass das Theater eine freiwillige Aufgabe ist, die wir auch sehr begrüßen würden, wenn das Geld für die Pflichtaufgaben vorhanden wäre." Daher unterstützt die GEW ein neues Bürgerbegehren für eine deutlich "abgespeckte" Sanierungsvariante. Nur so gebe es die Chance, das Theater für "die ganze Stadtgesellschaft zu öffnen und dabei auch noch Geld zu sparen". Was das genau bedeutet, erklärte Bevc nicht.