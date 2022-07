Debatte um russischen Narzissmus: "Sterben sie für den Applaus?"

Der farbenprächtigste Paradiesvogel in Russlands Schlagerwelt ist zweifellos der aus Bulgarien stammende Sänger Philipp Kirkorow (55). Er glänzt regelmäßig mit grellen Outfits, erinnert vom äußeren Erscheinungsbild etwas an den etwa gleichaltrigen Harald Glööckler (57) und hat neuerdings Ärger mit der russisch-orthodoxen Kirche, weil er in einer Jubiläums-Show seinen Hit "Maria Magdalena" auf einem quer gestellten Kreuz interpretierte. Narzisstisch ist der allgegenwärtige Kirkorow ohne Zweifel. Trotz aller Hindernisse flog er zum Eurovision Song Contest und meldete sich von dort als "Ehrengast" im Minutentakt in den sozialen Netzwerken. Das ist die komische Seite des russischen Narzissmus, es gibt jedoch auch eine beunruhigende.

"Ideologie ist immer narzisstisch"

Narzissmus, definiert als krankhaft übersteigerte Selbstliebe, sei ein verheerender Energiespender, so der Philosoph und Ideologie-Fachmann Alexander Rubsow vom Institut für Philosophie an der Russischen Akademie der Wissenschaften. Wenn ein größenwahnsinniger Narzisst kritisiert werde, reagiere er typischer Weise mit unkontrollierten Wutausbrüchen: "Alle groß angelegten Zusammenstöße haben in der Regel ideologische Ursachen. Und Ideologie ist immer narzisstisch, insbesondere, wenn sie mit Heldentum und Selbstaufopferung verbunden ist. Es überrascht nicht, dass die Militärelite schon immer mit einem Haufen Narzissten glänzte. Und es ist kein Zufall, dass sich das Militär verglichen mit Zivilisten immer gut gekleidet hat. Das zeigt sich im Kampf-Outfit der Krieger eines Stammes, im Glanz der Rüstungen von Legionären und Rittern, in allen späteren dekorativen Exzessen, zum Beispiel bei den Husaren."

"Anerkennung wichtiger als Eroberungen"

Der Narzissmus sei die "Pest des 21. Jahrhundert", so Rubsow. Von allen psychiatrischen Patienten seien die Narzissten mit ihrer "Charakterpanzerung" am undurchdringlichsten: "Sie gelten sehr oft als praktisch unheilbar, da sie sich gewaltsam jeder Analyse und Therapie widersetzen, einschließlich aller Anzeichen von narzisstischer Wut und narzisstischer Gewalt."

Nicht von ungefähr heiße das Schlachtfeld im Fachjargon auch "Theater", werde also mit einer Bühne verglichen: "Anerkennung ist hier oft wertvoller als echte Eroberungen, und das ist nicht nur eine Floskel. Der Krieg ist ein Theater, in dem wir Gott sei Dank nicht alle Schauspieler sind." Für die Mitwirkenden stehe häufig das "Erlebnis" im Vordergrund, sowie der Beifall "der Fan-Massen": "Anerkennung ist hier oft wertvoller als echte Eroberungen, und das ist nicht nur eine Floskel. Der Krieg ist ein Theater, in dem wir Gott sei Dank nicht alle Schauspieler sind." Für die Mitwirkenden stehe oft das "Erlebnis" im Vordergrund, außerdem spekulierten sie auf den Beifall der "Fans": "Sterben sie für das Vaterland oder den Applaus?"

"Nicht zufällig verbunden mit Todestrieb"

Die psychische Störung werde im Kindesalter angelegt, so Rubsow, etwa durch zu viele Lobhudeleien. Das gelte auch für "junge" politische Systeme wie Russland: "Im Allgemeinen kann Narzissmus konstruktiv oder destruktiv sein. Konstruktiver Narzissmus ist in gewisser Weise im Kampf genauso produktiv wie in der Kreativität. Gleichzeitig verbindet die Philosophie den Narzissmus nicht zufällig mit dem Todestrieb, der sich im Alltag immer wieder in seinen bösartigen Formen zeigt, einschließlich mörderischen im wortwörtlichen Sinne. Auch mildere Formen sind mit Aggression gesättigt."

"Imperium hat sich selbst verschlungen"

Diese bereits Ende April geäußerte These griff jetzt der Politologe Andrei Kolesnikow in einem Beitrag für die im Ausland erscheinende "Novaya Gazeta Europa" auf. Er schreibt: "Die Existenz Russlands wird nicht durch den Westen bedroht, sondern durch die systematisch und seit vielen Jahren betriebene Methode, den Russen eine narzisstische Gruppenidentität einzuflößen, einschließlich 'narzisstischer Wut' in Bezug auf den Rest der Welt." Deshalb habe das Putin-Regime auch ausschließlich negative Inhalte und kein "positives Programm". Es gehe ausschließlich um die aggressive Abwehr eingebildeter Gefahren, wie etwa der LGBTI-Bewegung, und zwar aufgrund einer "Kombination aus Angst und Selbstgefälligkeit".

"Das Imperium hat sich selbst verschlungen. Wir befinden uns auf dem Höhepunkt der Katastrophe des Untergangs des Imperiums. Qualvoll versucht es, der Welt den letzten schrecklichen Schlag zu versetzen", so Kolesnikow. Ideologisch werde der Marxismus-Leninismus von einst durch "Befreiungsrhetorik" und "traditionelle Werte" ersetzt: "Die Geschichte ist vielleicht das Hauptschlachtfeld zwischen Putin und dem Westen, der ihm zufolge Russland angegriffen hat. Die Bedrohungen, die von dort ausgehen, sind kultureller und historischer Natur. Daher sind Geschichte, Kultur, Information und Bildung der Kriegsschauplatz mit dem Westen."

"Kein Bild von der gewünschten Zukunft"

Die Stützen des Regimes seien die Armee, der Geheimdienst FSB und die russisch-orthodoxe Kirche: "Putins Ideologie hat überhaupt keinen positiven Inhalt. Sie hat kein positives Ziel, kein Bild von der gewünschten Zukunft. Die ganze Identität basiert auf etwas Negativem, und deshalb stellt sich heraus, dass der Militarismus ein wichtiger Bestandteil davon ist."