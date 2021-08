Debatte um offene Kirchen: Vandalismus versus Tourismus

Woran erkennt man eine evangelische Kirche? Dass sie zu ist. Was einst vielen kircheninteressierten Touristen klar war, ist inzwischen längst nicht mehr so. 2005 rief die evangelische Landeskirche die Aktion "offene Kirchen" aus. Denn gerade in der Urlaubszeit kommen mehr Menschen außerhalb der Gottesdienste in die Gotteshäuser. Und so sind immerhin 800 der knapp 2.000 evangelischen Kirchen in Bayern inzwischen regelmäßig geöffnet, auch wenn gerade kein Gottesdienst stattfindet.

Luther: Kirche nur zum Gottesdienst betreten

Zum Vergleich: vor Beginn der Aktion "offene Kirchen" im Jahr 2005 waren es etwa 100 bis 200 Kirchen. Martin Luther zufolge soll eine Kirche nur zum Gottesdienst betreten werden. Diese Philosophie aber hat sich geändert. Offene Kirchen seien ein wichtiges Angebot für Touristen und Ruhesuchende gleichermaßen, sagt etwa Thomas Roßmerkel, der Leiter des Fachbereichs Tourismus der evangelischen Kirche in Bayern.

Zahlen wie viele Menschen die Kirchen besuchen gibt es nicht, aber nach den Worten von Thomas Roßmerkel wird das Angebot angenommen. Brennende Kerzen und Anliegenbüchlein mit vielen Einträgen würden davon zeugen.

Diebstahl und Sachbeschädigung

Allerdings stehen die Türen auch denen offen, die nicht nur Ruhe oder Inspiration suchen: Laut Bayerischem Innenministerium wurden im Jahr 2020 in Kirchen, Moscheen und Synagogen rund 450 Fälle von Diebstahl angezeigt, fast 250 mal meldeten Kirchen und Religionsgemeinschaften Sachbeschädigung. Der Wert der offenen Kirchen, so sieht das Thomas Roßmerkel sei aber in der Gesamtbetrachtung höher zu beziffern - der Sachschaden seiner Einschätzung nach vergleichsweise gering.