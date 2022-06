Debatte um NS-Zeit: Nannen Preis wird umbenannt

Die renommierte Journalistenauszeichnung Nannen Preis wird dieses Jahr einmalig unter einem anderen Namen verliehen. Hintergrund ist eine Debatte um die Rolle des Ex-"Stern"-Chefredakteurs Henri Nannen in der NS-Zeit. Nach einer Recherche des NDR-Formats "STRG_F" soll Nannen während des Zweiten Weltkriegs an der Verbreitung antisemitischer Propaganda beteiligt gewesen sein. In sozialen Netzwerken entbrannte daraufhin eine Diskussion, ob der Preis für herausragende publizistische Leistungen noch Nannens Namen tragen dürfe.

"Stern Preis" statt Nannen Preis

Zuvor war bereits bekannt, dass der 1913 geborene Nannen Ende des Zweiten Weltkriegs Mitglied einer Kriegsberichterstatter-Kompanie gewesen war. Dass Nannen während der NS-Zeit Jubelartikel auf Adolf Hitler verfasst hat, ist laut "Stern" bekannt. 2014 drohte der Preisträger und Journalist Jacob Appelbaum damit, den Preis aus Protest einzuschmelzen. Laut Appelbaum sei "Nannen kein Vorbild, weil er Nazi-Propaganda betrieben hatte".

Das Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr teilte am Freitag mit, man habe gemeinsam mit dem zum Haus gehörenden Magazin entschieden, den Nannen Preis in der nächsten Woche als "Stern Preis" zu verleihen – um "die Debatte um Henri Nannens Vergangenheit zu entschärfen". Die Auszeichnung solle diejenigen glänzen lassen, für die einer der angesehensten Journalistenpreise des Landes da sei: herausragende Journalistinnen und Journalisten.

Wie mit dem Namen Nannen verfahren?

Die neue Bezeichnung gilt erst einmal nur für die in diesem Jahr vergebene Auszeichnung. Darüber hinaus werde, so Gruner + Jahr, ein Gremium berufen, das über die künftige Verwendung des Namens für den Preis und die Henri-Nannen-Schule beraten wird, wie der Verlag am Freitag mitteilte. Diesem Gremium sollen demnach Journalisten, Schüler der Henri-Nannen- sowie der RTL-Journalistenschule angehören. Bis Jahresende soll eine Entscheidung fallen.

Mit Material von dpa und epd.