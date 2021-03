Debatte um mehr Szene-Sicherheit: Kripo vor jedem Nachtclub?

Kritiker nannten das Maßnahmenpaket dem "Guardian" zufolge "bizarr und furchteinflößend". Von "Polizisten in engen Jeans" war auf Seiten von Labour-Politiker mit ironischem Unterton die Rede, berichtete die BBC. Es "gehe in spektakulärer Weise am eigentlichen Problem" vorbei. Bryony Beynon, die Geschäftsführerin des Verbands "Good Night Out Campaign" nannte das Projekt "ziemlich beängstigend" und hatte das Gefühl, dass die Polizei sich deutlich mehr in gesellschaftliche Räume einmischen wolle: "Sie schießen mit der Schrotflinte, was ganz danach aussieht, dass sie von den wahren Kritikpunkten ablenken wollen." Beynon nannte in erster Linie das ruppige Verhalten von Scotland Yard bei den Trauer-Demonstrationen für Sarah Everard am vergangenen Samstag.

Die Idee, mehr Polizei vor Nachtclubs sei eine Hilfe für bedrängte Frauen, nannte Beynon "befremdlich". Viel sinnvoller sei es, Frauen die Möglichkeit zu geben, in Fällen von sexueller Zudringlichkeit überall sofort einen Ansprechpartner zu finden und deutlich aussprechen zu lassen, was passiert sei.

"Und wer schützt mich vor dem Zivilfahnder?"

Eine Sprecherin des "Centre for Women's Justice" gab sich sarkastisch. Gerade in einer Zeit, in der das Vertrauen vieler Frauen in die Polizei auf dem Nullpunkt sei, wirkten die vorgeschlagenen Maßnahmen "bizarr": "Viele Frauen werden sich jetzt zurecht fragen: Und wer schützt mich vor dem Zivilfahnder?"

Die Labour-Politikerin Stella Creasy urteilte in der BBC ähnlich: "Sarah Everard ist an dem Tag gar nicht ausgegangen, deshalb berücksichtigt der Gedanke, Kriminalbeamte in Nachtclubs zu schicken, um das Problem zu lösen, nicht, dass Frauen an allen möglichen Orten missbraucht, angegriffen und eingeschüchtert werden." 80 Prozent aller Frauen seien bereits "im hellen Tageslicht" sexuell belästigt worden, und was erschreckend sei: Fast alle, nämlich 90 Prozent, würden angeben, diese Vorfälle niemals zu melden, weil sie nicht glaubten, dass sich dadurch irgendwas ändere. Frauenhass müsse endlich als "Verbrechen" gebrandmarkt und bestraft werden.

Alessandra Peters von der Gruppe "It Happens Here" in Oxford regte an, Nachtclubs könnten mehr Überwachungskameras installieren und Drinks mit einem Deckel ausstatten, um die Vergiftung durch K.O.-Tropfen zu erschweren. Auch ein besserer öffentlicher Nahverkehr könne manches zum Besseren wenden.